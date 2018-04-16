亞太電加速2600MHz基站建置 預計Q2完成2.5萬座大小基站

亞太電 (3682-TW) 今 (16) 日宣布，去年第 4 季承諾將建置大小基站共 25000 站，目前即將完成 8 成，預計可在第 2 季完成建置，去年 10 月推出的魔速方塊，目前已安裝近 4000 台，客戶滿意度達 9 成，未來將持續導入各種提升網路服務創新技術，達到與國際 5G 趨勢接軌的目標。

亞太電表示，除 NCC 在今年 1 月公告亞太電已建置 4G 基站 7725 站外，近期更針對 2600MHz TDD 基地台及 700MHz 頻段，進行設備更新及擴容，同時在各區台鐵車站、各觀光景點及餐廳，完成超過千台小型基地台架設。

亞太電指出，善用 700、900 及 2600 頻譜及技術特性，透過高低頻搭配進行策略性建置，可將頻譜效益發揮到最大值，目前正加速 2600MHz 基站建置，預計將可達到數量倍增，有助提升網速，目前支援 700/2600 CA 終端已逐步普及，透過終端的支持，可體驗高達 300Mbps 飆速上網。

亞太電去年起積極布建魔速方塊 (高速微型基地台)，針對公共區域建設及消費者個人使用環境進行改善；公共區域包括全台台鐵車站、知名觀光景點及餐廳，裝設超過千個魔速方塊全面提升網速和網路涵蓋範圍。

亞太電說，在用戶部分，強化人口密集、住戶抗爭嚴重等地區加強改善，提供消費者個人專屬網路解決方案，有效解決消費者問題，自去年 10 月開放用戶申請，目前已安裝超過 4000 台，對解決地下室與高樓層的訊號涵蓋問題，客戶滿意度達 9 成，有效改善客戶收訊問題。