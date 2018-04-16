祝寶良：如果中美貿易實現基本平衡 中國經濟增速會降低約2.5個百分點

2018年1-2月，中國經濟運行平穩，新動能對經濟增長的貢獻增加，工業生産和出口增長超出預期。但貿易摩擦等外部因素不确定性加大，外商投資減慢，民營企業積極性不高，穩增長與防風險平衡難度增加。初步預計，一季度中國GDP增長6.9%左右，CPI上漲2.3%左右。考慮到出口增速減慢、基建投資繼續放緩，二季度經濟將出現回落態勢。

生産發展穩定，新動能增強

工業生産穩定增長，新增長動能提升。2018年1-2月份，規模以上工業增長7.2%，同比提高0.9個百分點，比上年全年提高0.6個百分點。出口交貨值增長9.5%，同比提高0.7個百分點，但低于2017年的10.7%。先進制造業加速發展，新興産業規模擴大。1-2月份，高技術産業和裝備制造業增加值同比分别增長11.9%和8.4%，增速分别比規模以上工業快4.7和1.2個百分點。但自2017年12月以來，制造業PMI已連續三個月放緩，今年2月份僅為50.3%。預計一季度工業增加值增長6.6%左右。

服務業穩定增長。2018年1-2月份，全國服務業生産指數增長8.0%，同比回落0.2個百分點。與居民消費升級相關的養老醫療、高檔消費、信息智能、旅遊休閑、文化娛樂等服務行業供給水平提高。咨詢、物流、信息、商務服務業快速發展，信息傳輸、軟件和信息技術服務業勢頭迅猛。金融、房地産發展減慢。預計一季度第三産業將增長7.5%左右。

内需穩定，外需擴張

消費需求保持平穩。1-2月份，社會消費品零售額增長9.7%，同比提高0.2個百分點，低于上年全年0.5個百分點。居民旅遊、休閑、娛樂等消費需求較為旺盛，全國餐飲收入增長10.2%，全國旅遊總消費增長12.6%，電影票房大增70%;網絡購物、分享經濟、智能通信、智慧醫療等新型消費模式和消費業態蓬勃發展，對消費起到提振作用，1-2月全國網上零售額增長37.3%，增幅同比加快5.4個百分點。汽車市場進入緩慢增長階段，房地産銷售逐步放緩。1-2月份，汽車銷量增長1.7%，商品房銷售面積增長4.1%，增幅分别同比放緩7.1和21個百分點。初步預計，一季度社會消費品零售總額將增長10%左右。

投資需求略有回升。1-2月份，全國固定資産投資(不含農戶)增長7.9%，增幅同比放緩1個百分點，但高于去年0.7個百分點。制造業投資低位穩定，房地産投資有所加快，基建投資高位回落。民間投資增速有所提高，但外商及港澳台投資意願不強，港澳台商投資下降3.6%，外商投資下降3.1%。新動能、補短板方面的投資有所提升，高技術制造業、生態保護和環境治理業、公共設施管理業、農業投資同比分别增長11.3%、39.3%、15.6%和22.9%。金融監管力度和地方債務治理加大，銀行表外業務收縮，資金面偏緊，1-2月社會融資規模增量同比少增5575億元，為近三年的最低水平;房地産到位資金減少，土地購置面積和新開工面積減慢，預計基建和房地産投資會有所減慢。初步預計，一季度投資將增長7.5%左右。

出口需求快速增長。世界經濟增長加快，外需延續良好態勢有利于中國增加出口。1-2月份，按美元價計算中國出口增長24.4%，增幅同比加快21.6個百分點;進口增長21.7%，同比減慢5.1個百分點。淨出口拉動工業增長約3個百分點，拉動作用明顯增加。預計一季度出口將增長19%左右，進口將增長18%左右。

物價走勢溫和适中

春節因素及氣溫偏低導緻鮮菜等食品價格漲幅回升較大，醫藥價格改革影響醫療保健類服務價格漲幅偏高，2月份CPI由1月份的1.5%回升至2.9%，創2013年11月以來的新高，1-2月CPI累計上漲2.2%，同比提高0.5個百分點。春節過後蔬菜、肉禽等食品價格將會明顯回落，工業品價格對消費品價格的傳導有限，居民消費價格沒有大漲的基礎。初步預計，一季度CPI將上漲2.1%左右。從工業品價格來看，1-2月PPI上漲4%，漲幅同比放緩3.3個百分點。此輪工業品價格大幅上漲，主要受去産能和國際大宗商品價格上漲的影響，價格具有恢複性上漲特征，結構性特征十分明顯，主要集中在石油天然氣、煤炭、鋼鐵和有色金屬等資源類行業。目前看，國際石油價格上升的趨勢明顯減緩，國内鋼鐵、煤炭、有色金屬等産品供求基本平衡，價格基本穩定。預計一季度PPI將上漲3.8%左右。

經濟效益提高，宏觀杠杆率穩定

財政收入增長較快，1-2月，一般公共預算收入增長15.8%，一般公共預算支出增長16.7%。全國規模以上工業企業實現利潤總額9689億元，同比增長16.1%,同比回落15.4個百分點。其中，非金屬礦物制品業、石油開采和加工、電力、醫藥合計拉動利潤增速加快8.4個百分點。

随着地方政府債務管控力度加強、財政收入形勢向好，地方政府債務風險有所緩釋，在資管新規出台、互聯網金融監管收緊、專項整治消費貸進入房地産領域、加強通道業務和委外業務監管等組合拳作用下，金融業脫實向虛的態勢得到初步扭轉，去杠杆取得一定成效。根據國際清算銀行(BIS)數據，2017年末，中國非金融企業的杠杆率已經連續6個季度環比保持下降趨勢。

經濟運行面臨的問題和風險

一是金融風險聚集態勢尚未根本扭轉。首先，經過兩年的去産能後，處置僵屍企業成為2018年和今後幾年的重要任務，目前，相當一部分僵屍企業的債務由其控股公司(國企或央企的總公司)承擔，一旦處置，部分債務將顯性化，銀行的不良資産會有所增加。一些企業因經營不善，導緻股權質押被強制平倉，引發股市波動和企業資金鏈斷裂。樂視網股權質押違約風險繼續發酵，浦發銀行成都分行為掩蓋不良貸款，違規向1493個空殼企業授信775億元。其次， 居民杠杆率上漲過快。目前，居民儲蓄和貸款額基本持平，居民儲蓄率下降。再次，部分地方政府債務風險大。支撐債務償還能力的地方GDP和財政收入存在虛高問題，地方政府的債務率和償債率被低估。近期，内蒙古下調2016年財政收入四分之一、規模以上工業增加值調減四成，天津濱海新區承認GDP數據存在三分之一的虛高，這均印證了問題的嚴重性。雲南省級投資平台出現10億級信托兌付危機。這些問題將考驗金融機構和金融系統的穩健性與抗風險能力，同時給宏觀經濟運行帶來幹擾。

二是實體企業債務負擔較重，民間投資活力不足。中國企業杠杆率絕對規模較高，2017年非金融企業部門杠杆率為163.4%，遠高于歐元區(103.4%)、二十國集團(95.2%)和新興經濟體(104.1%)。按照5.8%左右的融資成本計算，利息支出約為GDP的9.4%，與名義GDP的增長基本同步，非金融企業基本沒有自我發展能力。民營企業活力明顯不足，其投資增速已經連續兩年慢于全部投資。制造業投資中民間投資占80%以上，2017年制造業整體産能利用率為78%，沒有達到82%左右的合意水平。民企融資成本也明顯高于國有企業，“玻璃門”、“彈簧門”、“旋轉門”等因素也是制約民間資本投資意願的重要因素。

三是中美貿易摩擦影響較大。 中美貿易問題是2018年中國面臨的主要問題。2017年出口依存度為18.5%， 進口依存度為15.1%。對美貨物出口占出口的19%，相當于中國GDP的3.5%左右。從美國進口占進口的8.4%，相當于GDP的1.3%左右，對美貿易順差為GDP的2.2%。如果加上轉口貿易，對美貿易順差占GDP的2.8%。中國對美國出口的價格彈性為0.70，進口價格彈性為0.45，如果美國對中國600億美元商品征收25%的關稅，中國出口減少約100億美元，GDP下降0.1%。從最壞情況看，如果中美貿易實現基本平衡，中國的經濟增長速度會降低約2.5個百分點，影響非農就業約1400萬人。

政策建議

要把握防風險和穩增長的平衡關系，在穩定杠杆率的同時，保證實體經濟和房地産平穩發展，避免政策疊加的負面影響。對中美貿易摩擦可能産生的影響，要做出預判和預案。

1、貫徹落實中央經濟工作會議精神和“兩會”的部署。穩步推進政府機構的調整，保證在調整中不對經濟工作造成大的沖擊。加快減稅和降費的進程，切實降低企業負擔。嚴格保護民營企業産權神聖不可侵犯，采取切實措施給民營企業和外資企業吃上定心丸。

2、保持貨币政策穩健中性，适度降低存款準備金并通過減少MLF和PSL等操作的力度加以對沖。向市場釋放降低存款準備金率并不是放松貨币政策的信号，降準主要是降低銀行特别是中小銀行的資金成本，提高銀行抗風險能力。同時，減少MLF等工具對利率形成産生扭曲，疏通市場利率的傳導機制，形成平滑的收益率曲線，引導好投資和消費。

3、妥善解決中美貿易摩擦。按照“兩會”的部署，加快進一步擴大對外開放和降低關稅政策的落實，适度擴大進口。妥善處理西方國家在知識産權保護、轉讓技術、市場開放、産業政策、意識形態等方面的關切。立足于以打促談，對進口的美國大豆、汽車、飛機、電子元器件等威脅或征收關稅。

來源：經濟觀察網

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