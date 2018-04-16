財報周全面展開 美股會如何回應？

自從投資人以拋售的方式迎接強勁的財報季以來，其實已經好一陣子了。

根據 FactSet 的數據，標普 500 企業的獲利預計在未來 12 個月內將增長 17%。然而，投資人對這些財報優異企業的估值卻在過去幾個月下降，主要原因是它們的股價走跌。

據 FactSet 指出，自 1 月下旬以來標普 500 創下歷史新高點後，12 個月遠期市盈率 (PE) 已從 18.5 下降 13% 至 16。

PE 通常被視為投資人信心的指標。但即使最近下跌，估值仍高於長期平均水平。

美銀美林美國股票策略師 Jill Carey Hall 表示，「在財報季才剛開始之際，正如我們從那些 CEO 聽到的一樣，我們即將發現股市是否會重新關注基本面，而非宏觀新聞。」

上周財報季非正式拉開序幕。周五，主要銀行摩根大通 (JPM-US)、花旗銀行 (C-US) 和富國銀行 (WFC-US) 財報的營收大多符合預期或高於預期，但其股價大幅下挫 2% 至 3%。

它們的表現拖累主要指數，標普 500 指數、道瓊工業平均指數和納斯達克綜合指數均小幅收低。不過三大指數上周全部上揚，標普 500 指數上漲 2%，道瓊指數上漲 1.8%，納斯達克指數上漲 2.8%。

「上次財報季投資人沒有獎勵那些營收數字超乎預期的企業，我們相信這是由於估值非常緊張之故。」Hall 說。

她表示，「市場當時也出現相當大的波動，儘管營收和未來獲利的修正都是正面的。因此這次財報季看到同樣的事情重複，我們一點也不覺得驚訝。」

儘管獲利成長也未能讓股市走揚的另一個原因是，市場逐漸認為營收可能已經觸頂。

ClientFirst Strategy Inc. 總裁 Mitchell O. Goldberg 表示，「第一季的業績已經不是新聞，投資人早就知道數據將會很好。但投資人擔心的是眼前已經達到了高峰營收，造成 2019 年的成長將開始放緩。」

他表示：「營收增加將使估值看起來更好，但與不斷上升的債券殖利率相抵銷，最終的結果是持平。」

自去年以來，長期國債殖利率一直在上漲，但十年期國債殖利率仍然低於 3%。對聯準會政策更加敏感的短期債券殖利率正在以更快的速度增長。2 年期美國國債殖利率為 2.3%，為 2008 年以來的最高水平。

不過，Hall 並不擔心營收成長放緩。

他說，「市場普遍預期今年下半年開始獲利將會減少成長。但該令人擔憂的，是這種想法會隨著貿易糾紛或通貨膨脹上升而導致前景發生轉變。」