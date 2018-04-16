Robert Shiller：強勁的財報季無法避免股市出現另一波修正

諾貝爾經濟學獎得主 Robert Shiller 認為，強勁的財報季可能不足以讓股市走出困境。

儘管自 2 月以來進行了 2 次修正，這位曾經預測 1990 年代網路泡沫和引發 2008 年金融危機房市崩潰的耶魯大學教授強調，股市估值仍然被高估。

Shiller 表示，「如果透過通膨調整，第 4 季實質標普 500 指數收益仍低於 2015 年。目前這個市場並不如想像中來得強勁。」

不過，他警告說：「很顯然，一個穩定的財報季對股市來說是個好消息，但這不是我們可能依賴的理由。」

到目前為止，第 1 季財報季正在穩步開始。周五，大型銀行 JP 摩根大通 (JPM-US)、花旗集團 (C-US) 和富國銀行 (WFC-US) 發表了數字可觀的財報。

然而，股市大盤沒有將其視為利多。道瓊工業指數收低 1.5%，標普 500 指數和納斯達克也下跌。但是三個指數上周仍然走高。

無論財報是否令人失望，或者由於中東或貿易戰風險而使投資人感到緊張，Shiller 認為導致股市下跌的原因往往曖昧不明。

「是什麼會讓股市走低？這總是人們會提出的問題：是什麼觸發了更正。」他提出其看法，「通常情況下，除了修正的訊息之外，實際上從來沒有發生過任何真正的大新聞。」

就現在而言，他認為美國總統川普的親商立場，以及他與商界人士的聯結，是股市仍看好的原因。

Shiller 說：「從來沒有一位總統能夠如此激勵人心。」

儘管 Shiller 對川普看法正面，但他認為在川普領導下，波動性會持續走高。

「股市場仍然存在風險，」Shiller 說，「美股是全球最昂貴的市場。」