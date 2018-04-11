美股最悲觀空頭：標普可能深跌60% 回到1997年水平

摘要：John Hussman 稱，目前美股僅從峰值跌了 9%，最終跌幅可能深達 60%，投資者或將忍受長達十年的負回報。他的理由是，股市估值過於極端；投資者情緒轉向避險模式，投機心態尚未復甦。

經歷了兩個月的持續震盪之後，關於美股的悲觀預言越來越驚悚了。

最讓人心驚肉跳的可能是這個：「美股跌幅可能深達 60%，投資者可能承受長達整整十年的負回報。」

它來自於 Hussman Investment Trust 總裁 John Hussman。他還提醒稱，儘管經過了幾波猛烈的拋售，股指目前也僅僅從峰值記錄跌了 9%。

言下之意，美股的下跌之路還長著呢。若按照 60% 的跌幅計算，標普 500 指數就會抹去所有超額收益，指數大致會回到 1997 年 10 月的水平。

John Hussman 作出上述「末日預言」的理由有兩個：股市估值出現了歷史性的增長，投資者情緒轉向避險模式。

當我們回顧美股歷史上的那些崩盤時就會發現，它們有一個共同點：投資價值和投機價值雙雙缺失了。

他在這裡引用了經典的定義：投資是關於估值，投機關於情緒和心理。

遺憾的是，在 John Hussman 看來，目前的市場和以往的崩跌徵兆一樣：

目前，投資因素和投機因素都是不利的。

股市投資者面對着的是極端的估值，並在很大程度上忽略了極端的「高估、超買、過度樂觀」綜合症，標普 500 指數已經失去了價值。

通過我們的情緒指標，我們觀察到市場內部心態在 2 月的第二周已經出現了明顯的惡化。雖然我們必須要對市場內部有可能出現投機心理復甦的情況，但現在我們還沒看到。

John Hussman 認為，多項估值指標都指向了股市已經在危險區域徘徊了太久。

同時，受全球央行 QE 項目和低利率環境的鼓舞，投資者繼續跳進股市，甚至不顧各種警告。

就在幾天前，DataTrek Research 聯合創始人 Nicholas Colas 還作出了「美股可能在未來 18 個月跌近 40%」的預警。他認為，美股跌幅深度取決於華爾街會以何種方式拋售。

『新聞來源／華爾街見聞』