摔跤類股將重擊對手？高股利類股似乎接近買入點？

《IBD》認為，由於世界摔跤集團 WWE (WWE-US) 股票接近買入點，投資人應開始注意類股的動態。

美國總統川普也曾出席的 WWE 摔跤節目集團，週五（13 日）股價上漲 0.44% 來到 38.69 美元。

WWE 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

在過去的一週裡，WWE 宣布其數位串流媒體服務 WWE 網絡在 4 月 8 日的年度 WrestleMania 盛會之後達到了歷史新高的 212 萬用戶總數，年增率為 9%，而每一個季度都穩健成長。

靠摔跤員的知名度獲取利潤的摔跤業，也宣布了超級明星、前 UFC 重量級冠軍 Brock Lesnar 已與 WWE 品牌重新簽約。他將於 4 月 27 日在沙烏地阿拉伯上的「Royal Rumble」鋼籠錦標賽再度亮相。

目前，WWE 股票是分散型媒體的佼佼者，排在 Sony (SNE-US)、21 世紀福克斯 (FOX-US)、和迪士尼 (DIS-US) 等行業巨頭同一陣線上。然而，WWE 的唯一缺點就是仰賴摔跤選手為獲利品牌，如選手受傷、退休、或與他牌簽約，則損失不少權利金授權產品。這也使得該公司的營收及利潤無法完全的穩定成長。

了解到事業需要拓展，WWE 已成功地從其摔跤初創期向電影、出版、音樂、在線串流媒體和各種其他商業模式等發展。它的電影公司幫助推動數位選手的好萊塢明星夢，如巨石強森（Dwayne Johnson）及冷石史蒂夫（Stone Cold Steve Austin）等。

巨石強森 / 圖：afp

在上個季度，WWE 的 EPS 成長率達到 110%。此外，它在過去 3 個季度的平均每股收益成長了約 270%。該公司的市值約 30 億美元，平均交易量為 90 萬股。WWE 下一次財報將於 5 月 3 日開盤前公佈。