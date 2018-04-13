政治障礙拖累美股 投行：標普500指數年末難上3千點

根據 Investing.com 週五 (13 日) 報導，加拿大投行 RBC Capital Markets 認為，持續增加的「政治障礙」，將拖累美股表現，標普 500 指數年末恐難攀上 3,000 點。

RBC Capital Markets 在給投資人的報告中指出，包括美中貿易爭端、共和黨期中選舉選情不樂觀，以及政府可能對科技業強化監管等「政治障礙」因素，都將對股市，造成負面影響。

基於上述理由，RBC Capital Markets 將標普 500 指數的年末預測值，從 3,000 點，下修至 2,890 點。

RBC Capital Markets 也調降了科技股評級，稱其無法再引領大盤向上。

根據 CNBC 報導，金融諮詢集團 MBMG 分析師 Paul Gambles 示警，2008 年金融危機期間，全球央行砸了數兆美元來提振信貸、刺激經濟，這種大規模市場介入，導致股價陡升，使之來到「史詩級泡沫水準」。

Gambles 強調，「這是相當危險的情況，這個泡沫越來越大。」

Gambles 認為，全球經濟成長不同步、貨幣緊縮政策，加上美國政府對全球貿易採取強硬立場所造成的混亂，都可能讓泡沫被戳破。