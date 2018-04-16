白宮重申川普希望在敘美軍儘快回國 風險資產走高

摘要：馬克宏周日稱，已說服川普讓美軍在敘利亞長期駐紮。但隨後白宮發言人表示，美國在敘任務並未改變，川普仍希望美軍儘快回國。這和川普此前接連強調「任務完成」一致，受此影響市場風險偏好明顯走高。

川普接連強調在敘利亞的任務已經「完成」，並希望在敘美軍儘快回國。在投資者看來，敘利亞地緣政治風險消退更加明確，周一亞市早盤，金價以及油價下跌，亞太股市與美股期貨上漲。

當地時間周日，美國白宮發言人 Sarah Sanders 發布聲明表示，美國在敘利亞的任務並沒有改變，美國總統川普表達的資訊很明確，「他希望美國軍隊儘快回國。」

Sanders 還提到，美國決心要徹底消滅 ISIS（伊斯蘭國）並防止它死灰復燃，但與此同時，也希望盟國以及合作夥伴在維護區域安全上承擔更大的責任。

美國這一最新表態似乎是對法國總統馬克宏稍早言論的回應。馬克宏在周日接受法國媒體採訪時稱，他已經說服了川普讓美軍在敘利亞長期駐紮。馬克宏表示：

10 天前，川普總統說「美國要從敘利亞撤出」。

我們已經說服了他，繼續待在那裡是有必要的。

隨著美國態度的更加明確，市場風險偏好明顯回升，周一亞市早盤，美國三大股指期貨全線上揚，納指期貨上漲 0.7%；日經 225 指數上漲 0.4%；韓國綜指以及澳洲股指也都小幅上漲。

黃金則小幅下跌，當前報 1344.96 美元 / 盎司；布蘭特原油以及 WTI 原油均跌近 1%，分別報 71.95 美元 / 桶、66.88 美元 / 桶。

美東時間上周五晚間，美國聯合英國、法國對敘利亞政府軍事設施進行「精準打擊」。美國國防部長馬蒂斯（James Mattis）隨後表示，這是「一次性」打擊，針對的是敘利亞政府的化學武器設施。

當地時間周六，川普在 Twitter 上表示，美軍的這次行動得到「完美執行」，「任務完成」（Mission Accomplished）。到了周日，川普再度在 Twitter 強調「任務完成」。

不過與此同時，美國國內也傳遞出不太一樣的聲音。

來自緬因州的獨立派參議員 Angus King 周日在 CNN 節目上表示，現階段不太可能判定美國在敘利亞的任務已經完成。他提到：

如果任務是阻止化學武器的使用，我認為現在很難說「任務完成」。

我們希望事情是如此，一年前我們出於同樣的目的實施過打擊，當時也被視為「成功」，但是化學武器仍然繼續被使用。

美國駐聯合國大使 Nikki Haley 周日也明確表示，美國在敘利亞的任務「還沒有完成」，不會立即從敘利亞撤軍。

Haley 提到，美國在敘利亞要達到三個目的：化學武器不能以可能傷害美國國家利益的方式去使用，ISIS 被挫敗，以及能夠獲得觀察伊朗舉動的有利據點。Haley 稱，在實現這些目標之前，「我們是不會離開的。」

『新聞來源／華爾街見聞』