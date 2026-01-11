鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-11 16:34

美軍中央司令部表示，美軍和夥伴國部隊周六（10 日）對極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）在敘利亞境內多個目標發動大規模打擊。與此同時，在阿勒頗，敘利亞臨時政府軍與庫德武裝衝突持續。

美軍中央司令部在社交媒體上發布消息，稱這是美軍去年 12 月發起的「鷹眼打擊行動」的一部分。消息配發的影片顯示，多架戰機、攻擊機在夜色中起飛，多個地面目標被炸毀。

「鷹眼打擊行動」以兩名來自美國「鷹眼州」（愛荷華州）的美軍士兵命名。這一行動於 2025 年 12 月 19 日啟動，襲擊了敘利亞中部 70 個擁有 ISIS 基礎設施和武器的目標，回應同月 13 日在敘利亞帕爾米拉發生的一起致命襲擊，當時 ISIS 一名槍手發動襲擊，造成美國兩名士兵和一名平民翻譯死亡。

美國中央司令部發言人霍金斯說，打擊目標包括武器儲藏點、補給線路以及 ISIS 使用的其他基礎設施。20 多架飛機參與空襲，投射 90 多枚精確引導彈藥，打擊超過 35 個目標。

「如果你們傷害我們的作戰人員，我們會找上你們，並在世界任何地方將你們消滅。」美國中央司令部周六在一份聲明中說道。