暗諷川普 俄羅斯副總理：國際關係不應取決於「起床時的心情」

根據路透社報導，俄羅斯副總理 Arkady Dvorkovich 週五 (13 日) 表示，國際關係不應取決於「一個人早晨起床時的心情」；外界解讀，這是在暗諷美國總統川普。

俄羅斯駐黎巴嫩大使 Alexander Zasypkin 週三接受媒體訪問時說，若美方空襲敘利亞，其飛彈都將被擊落，甚至連發射地點，也會被摧毀。

川普不甘示弱，於推特發文稱，俄羅斯放話要擊落美國飛彈，「等著瞧，最棒、最新、最聰明 (smart) 的飛彈要來了！」

受上述消息影響，週三道瓊工業平均指數收跌 0.9%，標普 500 指數收跌 0.6%，那斯達克指數收跌 0.6%。

未料，週四川普又在推特發文表示，對敘利亞動武的時間，「可能很快，也可能不那麼快」，暗示不會立即攻打敘利亞。

川普還說，他正在考慮重新加入跨太平洋夥伴協定 (TPP)；此外，他也宣稱，美中兩國有望化解貿易衝突，最後可能不會互相加徵關稅。

上述消息一出，市場擔憂情緒緩解，週四美股收高，標普 500 指數收漲 0.8%，那斯達克指數收漲 1.1%，道瓊工業指數收漲 1.2%。

Dvorkovich 週五出席一場論壇時指出，國際關係不應取決於「海洋另一端，一個人早晨起床時的心情。」

他強調，「我們無法承擔這樣的風險」。