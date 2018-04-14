來真的！川普：美、英、法聯軍已空襲敘利亞

根據 CNBC 報導，美國總統川普於當地時間週五 (13 日) 晚間表示，美、英、法聯軍，已對敘利亞執行飛彈攻擊，報復敘利亞政府軍在大馬士革近郊城鎮 Douma 使用毒氣，造成嚴重死傷一事。

位於敘利亞首都大馬士革近郊，由反抗軍困守的城鎮 Douma，在 4 月 7 日遭到毒氣攻擊，共計逾 40 人死亡，上千人受傷。

川普當時嚴厲譴責此事，揚言將做出重大決定，要讓阿塞德政權，以及其盟友俄羅斯、伊朗付出代價。

川普週五直接點名俄羅斯和伊朗，「什麼樣的國家，會想和大規模的濫殺無辜有所牽扯？希望有朝一日，我們能和俄羅斯、伊朗，和平共處，和這也可能不會發生。」

CNBC 形容，川普下令對敘利亞動武，是一項戲劇性的逆轉。

在此之前，川普雖一度宣稱，要對敘利亞進行空襲，但隔天又改口，指對敘利亞動武的時間，「可能很快，也可能不那麼快」，暗示不會立即攻打敘利亞。

未料，川普週五晚間便宣布，美、英、法聯軍，已對敘利亞執行飛彈攻擊。

對此，俄羅斯駐美大使 Anatoly Antonov 措詞強硬地回應，「美、英、法都將承擔發動空襲行動的後果！」

有分析師認為，川普對敘利亞動武，油價可能會漲破 100 美元。

Akap Energy 創辦人 Anish Kapadia 表示，半年前，預期油價會漲至 60、70 美元的分析師，只有被嘲笑的份；如今，中東的緊張情勢，將使油價朝上百美元邁進。