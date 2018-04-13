若川普真的對敘利亞動武 分析師：油價可能漲破100美元

美國總統川普週三揚言，將對敘利亞動武，國際油價應聲走揚；根據 CNBC 週五 (13 日) 報導，分析師稱，若真的開戰，油價可能會漲破 100 美元。

Akap Energy 創辦人 Anish Kapadia 表示，半年前，預期油價會漲至 60、70 美元的分析師，只有被嘲笑的份；如今，中東的緊張情勢，將使油價朝上百美元邁進。

Kapadia 說，如果真的開戰，「今年我們有機會看到油價攀上三位數」。

週五午盤交易中，西德州中級原油期貨上漲 0.4%，至每桶 67.35 美元；布蘭特原油期貨上漲 0.3%，至每桶 72.26 美元；本週以來，兩大原油期貨皆上漲約 5 美元。

俄羅斯駐黎巴嫩大使 Alexander Zasypkin 週三接受媒體訪問時說，若美方空襲敘利亞，其飛彈都將被擊落，甚至連發射地點，也會被摧毀。

川普不甘示弱，於推特發文稱，俄羅斯放話要擊落美國飛彈，「等著瞧，最棒、最新、最聰明 (smart) 的飛彈要來了！」

川普推文一出，國際油價應聲走揚，週三布蘭特原油一度攀上 2014 年 12 月以來新高。

敘利亞本身，並非重要產油國，市場所擔憂的，是發生於此地的衝突，可能影響整個中東地區的原油供應。

值得注意的是，川普日前於推特發文指出，對敘利亞動武的時間，「可能很快，也可能不那麼快」，暗示不會立即攻打敘利亞，市場擔憂情緒略有緩解。