搶搭美國升息財 銀行狂推美元優利定存方案

美國升息帶動市場利率上調，目前包括渣打銀、玉山銀、中信銀和凱基銀等均推出美元優利定存方案，其中 3 個月美元定存利率以中信銀 2.28% 最高，而渣打銀則推出 6 個月 2.58% 利率優惠。

針對美元走勢，星展集團認為，美國經濟表現比歐洲強勁，且在美國聯準會的帶頭下，全球各國央行跟進縮減貨幣刺激措施；此外，去 (2017) 年底通過的美國稅改方案成功吸引部分美元資金回流，加上美元利差與其他主要經濟體的貨幣利差持續擴大，美元利率可望在今年底成為 G10 國家中最高，因此，看好美元中長期走勢。

搶搭美國升息財，銀行紛紛推出美元優利定存方案。渣打銀行推出的美元定存方案利率均高於 2%，其中 3 個月期利率 2%，6 個月期 2.58%，12 個月期則 2.38%，最低起存金額 3 萬美元，期限至 6 月 30 日止。

玉山銀則推出美元 12 個月期利率為 1.85%，最低起存金額 3 萬元，期限至 4 月 30 日止；凱基銀行 3 個月期美元定存利率為 1.95%、12 個月期為 2.15%，最低起存金額 1 萬美元，期限至 6 月 29 日截止。

中信銀則提供 3 個月利率 2.28%，12 個月 2.38% 的優惠方案，最低起存金額為 1000 美元，期限至 5 月 31 日。

值得留意的是，優利定存方案中，提及的都是年利率，另外，各銀行外幣優利定存方案適用條件也不盡相同，其中有新資金或是新臺幣換匯轉存等差異，建議民眾選擇前，應相關適用條件，以免權益受損。