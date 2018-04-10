第一證券推出最大的免傭金ETF計劃：超過700支免傭金ETF

纽约 2018 年 4 月 9 日电 / 美通社 / -- 全美領先的網路券商 Firstrade 第一證券，從今天起免除超過 700 個交易所交易基金 (ETF) 的交易傭金，為其客戶增加了另一個重要的價值。第一證券現在提供的免傭金 ETF 數量超過了業界其他任何網路券商。在這個免傭金 ETF 計劃中，超過 75% 的 ETF 獲得了晨星的三星、四星或五星級的 "星級評級"，晨星是業內最具權威的評級機構。在剛剛推出的計劃中，第一證券的投資者將有多種 ETF 可選擇，其中涵蓋了 8 個資產類別，3 個交易所，82 個基金種類和 40 個基金家族。還包括低開支比率的 ETF ，比如來自 Vanguard、iShares、SPDR State Street 和 First Trust 等基金系列。這些免傭金 ETF 是為長線投資者設計的，投資者必須持有至少 30 天（如果持有低於 30 天，投資者需要支付 $2.95 的交易傭金）。為了降低投資風險，第一證券不提供免傭金的杠桿型 ETF。



投資者將繼續擁有第一證券的強大交易工具的多種好處，而且可免費獲得晨星和其他主要金融行業專家的研究報告。



「第一證券自成立以來一直致力於為我們的客戶提供必要的工具，讓他們能夠更簡單、更流暢地實施他們的投資策略。」第一證券的創始人兼首席執行官 John Liu 說，「我們精心挑選了每支免傭金 ETF，來最大限度地給予投資者多元化和個性化的投資組合。零成本構建財富未來，是我們引以為傲的和領先行業的投資理念。」



第一證券已成為行業中交易手續費最低的網路券商。在 2017 年 9 月，它大幅下調股票、ETFs 和期權合約的交易傭金，單筆手續費從 $4.95 下調至 $2.95。現在它又進一步大規模地免除多種 ETF 的傭金，使客戶能夠不必擔心成本地構建他們的財富未來。



在當前的市場中，對投資者來說，尤其是希望通過交易所交易投資、尋求更大投資組合多樣化、降低風險、提高靈活性和稅收效率的自主投資者，ETFs -- 一籃子股票，債券或商品—已經成為越來越寶貴的投資工具。投資者可以選擇幾乎任何行業，產業或資產類別的各種基金進行投資。



全球 ETF 的資產繼續爆炸性地增長，從 2005 年的 3965 億美元增加至 2017 年的 4.8 萬億美元。業內普遍預期 ETFs 的投資規模將繼續呈增長趨勢，這讓第一證券的 ETFs 免傭金交易計劃對投資者而言更適時與更具吸引力。



「我們會繼續為客戶提供先進的技術，易於使用的平臺，優質客戶服務和低成本甚至零成本的交易傭金。」John Liu 補充說，「鑒於市場預期 ETF 持續增長，我們提供了更多良好的投資機會。」



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』