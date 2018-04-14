〈鉅亨看世界〉提早退休的十個大哉問

不願因衰老而退休，希望人生的下半場過得更愜意，提早退休是你的選擇。雖然提早退休是一件很棒的事，但不見得每個人都適合提早退休，提早退休並非解決工作上不滿的方式，要如何確定自己真的適合提早退休了呢？ 《Marketwatch》專欄作家 Tanja Hester 列出一張清單，問問自己這 10 個問題，或許你就會有答案了。

1. 如果沒有工作，你如何支撐自己的生活和家人的生活？（這一點是否會隨時間改變？）

這答案可能很多種，例如靠股息、 出售指數基金的股票、收房租、打零工 …... 等等。這答案也可能隨時間改變， 你可以把焦點放在單一項策略，直到符合領取政府退休金的年齡。

不少理財文章講解退休部署時，都會提到 4% 法則，這條規則旨在為退休人員提供源源不斷的流動資金，同時保持賬戶餘額，你是否會遵循該法則呢？

不到 40 歲就存夠退休金並帶著孩子開始環遊世界的夫妻 Jeremy 和台灣女孩 Winnie（圖：翻攝時人雜誌, Winnie 提供）

時人雜誌《People》就曾專訪一對不到 40 歲就退休並帶著 2 歲大孩子環遊世界的夫妻，他們靠著 4% 法則讓自己在退休後的資金不減反增，生活過得可謂「超現實」。

什麼是 「 4% 法則 」 ？簡單來說，如果每年只花總退休金的 4%，退休金有機會在投資市場複利作用下，持盈保泰。這對夫妻受訪時舉例，「我們希望未來每年花費的金額可有約 150 萬台幣，所以至少必須存到約 3750 萬元才能談退休。」他們稱自己的資產配置，9 成在指數股票型基金，因為要將稅跟手續費降到最低，才能贏在起跑點。

所以，退休池的池水是否充盈，乃關鍵的第一問。

2. 倘若財務緊急狀況出現，你有沒有備案？

這點是要確保你的整個計劃不會因為意外而被擊沉，尤其是如果你放棄的起是高薪的工作。 你有沒有儲備緊急資金，這必須與你其他的投資分開來。你有沒有保護傘，一些生活上的保險， 意外發生的時候你有沒有應對方式？例如換小一點的房子或者偏郊的地方。

你是否能度過股市糟糕的時期或者經濟衰退延長的時期？別忘記在提前退休的計劃中，制定一個緊急應變措施。

3. 你的醫療保險夠不夠？

除了仰賴政府的健康保險以外，你本身的保險是否充足？若你計劃在國外長崎生活，可能要將當地醫療費用一併考量進去。

4. 你如何保持身心健康？

如果提早退休，你有沒有健康飲食、運動和調劑身心的計畫？ 這個計劃是不是跟你現在進行的內容很相似，或者天差地遠？就算提早退休，你還是原本的那個你，所以別擬定一個天馬行空、難以執行的計畫，除非你原本的作息糟糕到必須要徹底改變。

心靈方面，你是否還能擁抱新科技或者進行適齡社交? 你能和年輕人當朋友嗎？你會參與或培養一些可開拓思想的活動或喜好嗎？別讓退休等於老化。

5. 你退休後要做什麼？

這可能是最無聊的問題，但是如果為了提早退休而卯足全力儲蓄多年，退休後卻發現生活失去重心、非常無聊，你可能會感到人生很茫然。在還沒有退休之，你可以試著想想，什麼事情會讓你感到興奮而願意快點起床，你想為你的人生或者這個世界做些什麼？

6. 你的生活狀況將會如何?

你是否打算搬遷住家或者留在退休的都市? 有些人可能嚮往開貨櫃屋到處旅行、游牧般的生活方式，但也要考慮到最後落定時的居住問題， 例如支付房租或購買房屋等。打算住在家裡的人，是否能在退休前清償房貸，或者在退休後有持續的資金可以定期償還？ 別忘了將房屋稅、土地稅、公用事業費用或者租金等考量進去，而且這些費用可能隨時間推移而上漲。

7. 你希望退休後一整天怎樣分配？

你退休生活的平均一天會是什麼樣子？你會每天做什麼活動？你將如何度過大部分時間？你會花很多時間瀏覽網頁和看電視嗎？先想想看你退休後的一整天會是什麼樣子，這樣的日子符不符合現實（能夠做到）同時又讓你感到滿足？

8. 你的社交圈和人際互動會是什麼樣子?

一旦退休，誰會是你主要的朋友？你能不能更常見到他們，還是說他們仍忙於工作，反而不能跟你相聚？你能不能夠交新朋友？如果你有伴侶，你們兩個打算一起共度多數時光，還是各自有各自的時間表？ 你有自己的喜好嗎？還是你們兩個有共同的喜好？

9. 如果你有伴侶，你們兩個在金錢和生活目標的看法是否一致？

你們兩個是否都致力於提早退休？ 你們對於「有價值的犧牲」看法是否一致？你們兩對於生活的大目標是否已經規劃好方向？對於退休預算和目標，兩人是否都感到安心和滿意？倘若其中一人覺得不安、太冒險，可能會在執行時產生影響。兩人的想法可能隨時間而改變，必須時時確保兩人的心態都仍在同一陣線上。如果你現在單身，你的規劃是否有容納未來伴侶的彈性？

10. 你如何定義自己並從中獲得自我價值？

你在工作崗位上的頭銜不再屬於你之後，你如何看待自己？你是否還能確定自己是對世界有貢獻的人？如果沒有工作，你還能找到成就感、滿足感嗎？ 等你 80 歲和 90 歲的時候，回顧你的生活，你希望屆時已經完成什麼事？