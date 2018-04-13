紙牌屋第二季？要退休的眾院議長可能在夏天「被逼」離職

摘要：美國眾議院共和黨籍議長 Paul Ryan 突然宣布不再連任，令人意外。最早爆出這一消息的新銳媒體 Axios 援引消息稱，Paul Ryan 最早可能在 7 月底被迫卸任，不能如期工作至 2019 年 1 月。畢竟中期大選的勝利對共和黨更加重要，一旦失去眾院多數黨地位，總統川普或被彈劾。

周三最大的新聞，除了美國政府考慮就化學武器致死平民事件再度軍事打擊敘利亞，就要屬美國眾議院共和黨的「一號人物」、議長瑞安宣布不參加中期選舉以求連任的消息。

Paul Ryan 在記者會上表示，他將供職至本屆任期滿，到 2019 年 1 月再退休。然而最早爆出 Paul Ryan 不連任的新銳政經媒體 Axios 周四補充稱，他最早可能在 7 月底被迫卸任。

據一位接近共和黨領導層的消息透露，坊間傳聞是 Paul Ryan8 月之前會走人，因為誰也不想繼續追隨一個政治上的「跛腳鴨」（特指因任期快滿而失去影響力的公務員，lame duck）。不僅 Paul Ryan 自己在諸多議題上喪失了談判籌碼，共和黨也不希望在中期選舉前爭奪眾議長身份而自相殘殺。

此外，也有支持 Paul Ryan 的共和黨大「金主」表示，如果 Paul Ryan 不再連任將引發共和黨繼續執掌國會兩院的危機，他們也不希望 Paul Ryan 再繼續做眾議院議長，最好提前舉行下一屆議長選舉。分析稱，Paul Ryan 被譽為眾院「吸金能手」，除了個人魅力，「金主」們自然是為了守住共和黨的多數派地位。

Paul Ryan 退出後，共和黨在眾議院的「二號人物」、眾院多數黨領袖 Kevin McCarthy，以及「三號人物」、眾院多數黨黨鞭 Steve Scalise，都是下屆共和黨籍議長的有力競爭者。據接近川普的人士透露，總統本人「喜歡」（like）Scalise，但是「更愛」（love）McCarthy，因為與後者私交更深。

據稱川普此前喜歡找 McCarthy 諮詢從政問題，但一些白宮顧問可能會建議總統別摻和眾議長的競選。理由是如果總統支持誰，就等於欠了那個人的人情債，也會被保守派的自由黨團藉此要挾。

眾議院隸屬共和黨的自由黨團從川普上任伊始就聲名鵲起，在醫改、稅改、預算支出等所有重要立法案的反對派中都有他們的身影。Axios 分析稱，任何要當眾議院議長的人都要先過自由黨團（freedom caucus）這一關，例如分派給黨團成員一些眾院頂尖委員會的主席職務等。

消息稱，Paul Ryan 宣布將按期退休後，McCarthy 已經抓緊與眾議院同僚和白宮做了交談。據稱他目前「感覺良好」，如果 Paul Ryan 提前離職，已經完全做好了接棒的準備。共和黨最在意 11 月初國會中期選舉能否勝利，民主黨還凈差 23 個席位就能重新奪回眾院多數黨地位。

Paul Ryan 的卸任決定反映出共和黨預計本黨中期選舉前景暗淡，共和黨現在受到川普的低支持率和大批共和黨議員隱退的雙重影響。

如果共和黨在中期選舉丟失了眾院多數黨，接下來由民主黨控制的眾議院將尋求在 2019 年彈劾總統川普。不過，彈劾總統需要獲得美國參議院 2/3 的票數支持，目前民主黨只握有 49 個席位，在最樂觀的情況下，成功彈劾總統的可能性也較低。但這個可能將是影響市場的「黑天鵝」事件。

不過 Paul Ryan 離任的事件還沒有上升到市場優先關注點。周三美股開盤被這一消息「嚇跌」之後，投資者更關注敘利亞地緣政治局勢緩和。川普周四發推特稱，對敘利亞的軍事打擊「可能不是現在」，美元兌日元擴大漲幅，站上 107 關口。美股指數高開，市場風險情緒明顯好轉，區塊鏈相關股票上漲，此前比特幣盤中跳漲逾 1000 美元。

『新聞來源／華爾街見聞』