美股波動大避險成本高 對沖債市波動會是更好的選擇？

美股市場和美債市場的波動，正發射出非常不同的信號，衡量債市波動的 MOVE 指數目前漸漸回歸平靜，但 VIX 指數仍維持在相對高點，分析師建議，可購入對沖債市波動的期權，做為投資組合的避險。

美林 MOVE 指數，該指數使用政府公債的期權價格來衡量預期的波動性，2 月份時，因擔憂通膨將引發市場震盪，在 2 月 12 日飆升至 10 個月以來的高點，但在此之後已漸漸下滑，回歸平靜。

另一方面，衡量股市波動的 VIX 指數，則維持在相對高點，表明投資者情緒依然焦慮。

VIX 指數走勢 (資料來源: Marketwatch)

股市和債市不同的波動變化，是值得注意的差別，尤其是因為 2 月份時，美股面臨拋售的原因之一為擔憂美債殖利率上升，VIX 恐慌指數因此創下有史以來最大的飆升幅度。

對於欲對投資組合尋求避險的投資者而言，對沖債市波動可能比對沖股票波動更明智，分析師表示，目前債市和股市脫節，因此使用期權的避險成本較低，例如可買入 iShares 20 年期以上美國公債 ETF(TLT) 等熱門產品。

另一個支持此策略的因素是：交易者大多看空美債，所以這時候購買美債的期權是個很好的保護方式，Weeden＆Co. 證券衍生品策略主管 Michael Purves 表示，今年美債殖利率穩定上漲，債券價格下跌，而 iShares 20 + 年 ETF 的價格已下跌超過 4％。

Purves 表示，若投資者認為股票在未來幾個月會暴跌，使美債價格上漲，殖利率下跌，則可買入 iShares ETF 的買權。若美股下跌，資金湧入相對安全的美債市場，則 ETF 價格將上漲。

Purves 指出，購買債券 ETF 的買權，比選擇追蹤 S&P 500 指數基金的賣權，更具成本效益，因為最近美股大幅動盪，透過股市避險的成本上揚。iShares iBoxx ETF 的隱含波動率相對較低，這表示避險成本較低，或是投資者可使用較低的價格，進行走勢下注。