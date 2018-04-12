川普尚未宣布對敘利亞動武 道瓊期指一度漲逾120點

美國總統川普揚言空襲敘利亞，導致美俄衝突加劇、中東緊張情勢升溫，週三美股收跌；不過，川普尚未正式宣布對敘利亞動武，仍在權衡其他方案，週四 (12 日) 美股盤前交易中，指數期貨走揚，道瓊期指一度漲逾 120 點。

台北時間週四晚間 6 點 57 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指上漲 125 點 (0.52%)，標普 500 期指上漲 0.55%，那斯達克期指上漲 0.60%。

根據 CNBC 報導，俄羅斯駐黎巴嫩大使 Alexander Zasypkin 週三接受媒體訪問時說，若美方空襲敘利亞，其飛彈都將被擊落，甚至連發射地點，也會被摧毀。

Zasypkin 強調，他的說法，是引述俄羅斯總統普丁及其幕僚長的聲明。

川普不甘示弱，於推特發文稱，俄羅斯放話要擊落美國飛彈，「等著瞧，最棒、最新、最聰明 (smart) 的飛彈要來了！」

川普也痛斥，俄羅斯不應與毒氣殺人者為伍。

另一方面，美國聯準會 (Fed) 會議紀錄顯示，Fed 官員認為，未來幾個月，通膨將上揚；外界解讀，Fed 的立場，強化了 2018 年會加速升息的看法。

受上述消息影響，週三道瓊工業平均指數收跌 0.9%，標普 500 指數收跌 0.6%，那斯達克指數收跌 0.6%。

截至目前為止，川普尚未正式宣布對敘利亞動武。白宮發言人桑德斯稱，政府有很多選項，還沒做出最終決定。