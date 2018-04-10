連平：以人民幣貶值反擊美國貿易戰為時尚早

交通銀行首席經濟學家連平在接受經濟觀察網採訪時稱，目前美國政府的加徵關稅計劃尚未付諸行動，「真正的貿易戰還沒有正式開打，這種情況下談中國使用匯率貶值進行反制顯然為時尚早。」

連平認為，即使貿易戰開打也不太適宜用匯率貶值來進行反制。美國市場機制十分完善，匯率市場化程度很高，經濟體對匯率波動有較好的適應能力。如果人民幣匯率大幅貶值，中國的適應力和承受力相比美國會明顯較弱。

在連平發表上述評論以前，台北時間 4 月 9 日午後，新浪財經援引媒體消息稱，中國正在考慮使用人民幣貶值來應對當前與美國的貿易爭端，為降低對金融市場的衝擊，可能循序漸進貶值。一些高級官員正評估人民幣貶值對出口、相關公司行業和經濟的影響，並對不同的貶值幅度產生的影響進行分析。

上述消息傳出後，離岸人民幣兌美元快速走低，一度跌超 200 點，最低至 6.3253。當天在岸人民幣同樣走低。在岸人民幣兌美元收報 6.3107，較上一交易日跌 108 點。

截至發文，離岸人民幣兌美元最近 24 小時小幅轉漲，回升到 6.3019。

在傳出上述消息前，知名外匯專家韓會師評論認為，一旦美國對中國商品大規模加征關稅，中國通過人民幣貶值緩解出口壓力的可能性很小。因為在厚重的貿易壁壘面前，貶值對出口的刺激作用微乎其微，而且主動貶值對人民幣市場信譽的負面影響必須警惕。

『新聞來源／華爾街見聞』