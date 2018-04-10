管濤：人民幣貶值應對貿易戰 是投機者炒作

隨著美、中貿易戰緊張態勢延燒，近日市場甚傳，中國政府可能透過「漸進式」壓低人民幣匯價之方式，來應對貿易爭端對金融市場造成之衝擊，但週二 (10 日) 中國國家外匯局原國際收支司司長管濤則發言表示，此為投機者炒作，並不可信。

此前週一 (9 日) 《彭博社》曾經報導，據消息人士透露，中國高層正評估人民幣貶值對出口、相關公司行業和經濟的影響，並對不同的貶值幅度產生的影響進行分析，評估還包括若中美達成協議對出口造成限制，是否需要使用人民幣貶值來降低對國內經濟的衝擊。

報導指出，至於最終人民幣是否貶值或是貶值多少？將交由中國最高領導層決定，同時也取決於中美貿易爭端問題的進展。

中國金融四十人論壇高級研究員、國家外匯局原國際收支司司長管濤週二 (10 日) 發言表示，所謂「中國正在考慮使用人民幣貶值來應對當前與美國的貿易爭端」之報導，應屬於少數投機者炒作，意在混淆視聽，試圖趁機獲利或試探政策取向。

管濤指出，早自 2017 年以來，跨境資本流動已經趨於平衡，市場預期已合理分化，中國人行 (PBoC) 應已逐漸退出常態式外匯干預，市場供求在當前匯率形成中，其實發揮著決定性的作用。

週二 (10 日) 人民幣受到中國國家主席習近平在博鰲論壇發言刺激而升值，習近平週二 (10 日) 承諾，將透過四大舉措更深度開放中國金融業、銀行業、證券業、保險業、汽車業等行業的外資持股比重，並且亦承諾將擴大中國進口。

截至週二 (10 日) 午盤 13 時許，在岸人民幣兌美元匯價暫升值 0.16%，報 1 美元兌 6.2957 人民幣，於日內升破了 6.30 的整數大關。