【港股午評】大市發神威半日升逾500點 可續持貨

港股今早大發神威，半日勁升逾500點，力迫30400點。今日大市表現如此出眾，是否顯示出投資者對後市已重拾信心，並且可以加注？現階段難以作出判斷，但至少投資者無需急於減持，可以再觀察多一至兩個交易後才作出決定。

恆生指數中午收市報30371點，升526點；國企指數中午收市報12151點，升183點，成交額為636.77億元。

今早50隻成份股皆上揚，在近期是相當少有，特別是今日為港股通恢復首日，港股錄得如此表現，值得投資者感到歡喜。其中金融股表現相當理想，匯豐控股(00005-HK)半日升幅逾2%。從中可以反映市況表現如何理想，所以在現階段投資者可以繼續持貨，直至大市轉勢為止。

當然亦要留意重磅股騰訊控股(00700-HK)表現。今早騰訊股價重上410元，惟目前仍難料投資者是否已將騰訊的負面消息消化，因此投資者仍要留意未來數日騰訊動態。若可以企穩在400元，投資者可以考慮伺機買入作中線投資。

中港地產股今早皆上揚，相信只是隨勢而起，而非基本因素出現了變化。不過內房股可待博鰲論壇後再作出決定，以留意內地對樓市政策是否有任何變化。

手機設備股今早普遍上揚，其中舜宇光學(02382-HK)半日升幅逾6%，股價升穿150元。現階段手機設備股值博率已減低，縱使看好手機設備股前景，還是待回吐時才出手。

2018年4月9日中午12時37分

文﹕張偉倫

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