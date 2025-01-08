騰訊列美國黑名單後 進行9年來最大規模股票回購
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-01-08 10:54
騰訊控股 (00700-HK) 遭美國列入中國軍事企業清單 (CMC) 後，週二 (7 日) 股價急跌 7.3%，收盤後該公司公布，當天回購 393 萬股，創 2006 年 4 月以來的新高，每股回購價介於 376.8 港元至 392.4 港元，合計約 15 億港元。
騰訊加大回購力道，較前日的 171 萬股增加一倍。分析師認為，騰訊回購規模倍增，反映公司有意支持股價，向投資者傳遞信心。\
受到美國黑名單影響，騰訊股價 7 日挫至 3 個月新低，中國投資人則趁機撿便宜，透過港股通搶購了價值 140 億港元的騰訊股票，使其成為當日買入最多的股票。
騰訊大股東 Naspers Limited 顯得沒那麼有信心，減持 36.7 萬股騰訊，持股比例由 24.01% 降至 23.99%，每股平均售價約 409.7 港元，套現約 1.5 億港元。
晨星認為，騰訊美國市場收入佔總收入高單位數範圍，主要由遊戲業務構成，相信短期內受到影響的可能性極低。
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