騰訊列美國黑名單後 進行9年來最大規模股票回購

騰訊控股 ( 00700-HK ) 遭美國列入中國軍事企業清單 (CMC) 後，週二 (7 日) 股價急跌 7.3%，收盤後該公司公布，當天回購 393 萬股，創 2006 年 4 月以來的新高，每股回購價介於 376.8 港元至 392.4 港元，合計約 15 億港元。

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受到美國黑名單影響，騰訊股價 7 日挫至 3 個月新低，中國投資人則趁機撿便宜，透過港股通搶購了價值 140 億港元的騰訊股票，使其成為當日買入最多的股票。