工信部部長苗圩：三方面加快電子信息産業發展和升級

4月9日，第六屆中國電子信息博覽會(CITE2018)在深圳開幕。在“數字經濟前沿論壇”主論壇上，工信部部長苗圩表示，將在三大方面推動電子信息産業加快質量、效益和動力變革。

一是激活一個活力。激活創新作為發展第一動力的引領作用，在重點領域布局電子制造的創新中心，重構電子制造創新體系。補齊基礎短板，搶占前沿技術制高點，加快創新成果的産業化。

二是面向兩類需求。既要面向人民群衆消費升級需求，引導消費電子的智能化升級，又要面向制造強國和網絡強國建設需求，強化産業技術的支撐能力，深化互聯網、AI、大數據與制造業的深度融合，培育數字經濟。

三是用好三大抓手。首先是用好智能制造抓手，促進産業升級;其次是用好世界級先進制造業集群的培養抓手，引導産業資源聚集，促進我國電子信息産業邁向全球價值鏈中高端;三是用好“一帶一路”抓手，創新對外交流和産業合作模式，拓展電子信息領域發展新空間，推動形成電子信息領域全面開放的新格局。

來源：中國證券網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)