【大行報告】大摩：内地財險增長放緩但較壽險穩定 稅率問題或屬臨時性

大摩發表報告表示，内地壽險公司在2017財年業績表現普遍強勁，盈利恢復正增長，而新業務價值亦有介乎15%至50%的升幅，于去年下半年表現放緩則是預期之内，相信不是需求疲弱的訊号。對財險公司而言，由于内地2016年年中實施「營改增」，去年傭金超過保費收入一定比例的手續費支出不可作稅前扣除，令財險公司去年有效稅率上升，但相信影響屬臨時性，核心毛利仍然穩定吸引。

報告又指，雖然内地壽險公司去年下半年表現有所放緩，但相信這是因為保險公司内部管理業務步伐所緻，認為保險的需求仍然強勁，證據來自友邦中國今年首季的穩健增長。另外，大部分的保險公司亦藉機會強化新業務價值及内含價值，導緻毛利及價值增長額外減弱，相信大部分保險企業的潛在動力會較公布出來的表現強勁。

然而，該行將内地壽險公司今年的新業務價值預測下調2至21%，以反映去年2017下半年的負面假設變化，以及今年首季儲蓄銷售的表現遜預期。雖然如此，該行仍預期今年中國平安(02318-HK)、中國太保(02601-HK)，及中國太平(00966-HK)的新業務價值增長表現很有可能跑赢同業。

該行將太保目标價由62元輕微上調至63元；將太平目标價由33元下調至31元，維持「增持」評級；亦將中再集團(01508-HK)目标價由1.7元升至1.9元，維持「減持」評級；中國財險目标價則由21.2元輕微調低至21元，維持「增持」評級。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)