工信部：落實國家集成電路發展推進綱要

4月9日從工信部獲悉，4月8日，工業和信息化部電子信息司在廣東省深圳市組織召開了2018年全國電子信息行業工作座談會。會議明确了當前電子信息産業的基本形勢，總結了2017年工作，部署了2018年主要任務。工業和信息化部黨組成員、副部長羅文出席會議并講話，深圳市人民政府副市長高自民出席會議并緻辭，部電子信息司司長刁石京作工作報告。會議由部電子信息司副司長吳勝武主持。

羅文指出，電子信息領域無論是發展趨勢、競争重

4月9日從工信部獲悉，4月8日，工業和信息化部電子信息司在廣東省深圳市組織召開了2018年全國電子信息行業工作座談會。會議明确了當前電子信息産業的基本形勢，總結了2017年工作，部署了2018年主要任務。工業和信息化部黨組成員、副部長羅文出席會議并講話，深圳市人民政府副市長高自民出席會議并緻辭，部電子信息司司長刁石京作工作報告。會議由部電子信息司副司長吳勝武主持。

羅文指出，電子信息領域無論是發展趨勢、競争重心還是新興領域都呈現出新的特征，我們既面臨着一系列重大發展機遇，也需要應對諸多問題與挑戰。要推動五個方面的主要任務：一是提高創新能力，推動集成電路跨越式發展。要推進落實《國家集成電路發展推進綱要》，推動重大項目建設和重點産品開發，繼續加大資金投入促進産業鏈上下遊協同、營造良好産業生態，加快集成電路制造業創新中心建設。二是注重産業鏈協同，加快建設超高清視頻産業體系。做好産業發展的頂層設計，構建産業創新體系和産業生態體系，推進行業應用示範和地方先行發展示範。三是瞄準技術前沿，推動5G關鍵器件産業布局突破。要明确産業發展的基本思路和前進路線，加強産業化能力建設，力争形成自有技術路線。四是培育産業生態，構建汽車智能計算架構。抓住構建汽車智能計算架構這一核心，落實“做好頂層設計、開展驗證應用”兩條思路，建設共性技術創新平台、關鍵技術驗證測試平台和智能汽車應用示範服務平台。五是加強規劃引導，推動新型顯示産業超越發展。通過加強規劃引導、提高創新能力、拓展新興領域應用，加快産業升級，實現超越發展。

針對推動電子信息産業高質量發展，支撐制造強國和網絡強國建設，羅文提出五點要求：一是提高創新能力。圍繞加快制造業創新中心建設這一關鍵，構建基于“一個明确、四個突出”的發展模式，即明确面向行業的關鍵共性技術研發的定位，突出協同化，突出市場化，突出産業化，突出可持續發展機制。二是強化整機帶動器件。在發展路徑上，依托市場優勢形成整機與元器件相互促進發展的良性循環;在發展策略上，針對已形成有效市場的領域和在市場尚未形成的領域分别進行技術攻關與突破。三是補強核心技術短板。在基礎元器件領域，加快突破以集成電路等為核心的關鍵裝備、材料和成套工藝;在電子整機和系統領域，強化産業鏈協同創新。四是抓好産業集群建設。通過聚焦特色優勢、對标國際先進、注重協同推進三方面工作，打造世界級電子信息産業集群。五是深化對外開放合作。着力在抓好國際化研發合作、抓好國際化投資并購、抓好國際化市場拓展三方面下功夫。

部電子信息司刁石京司長題為《加快電子信息産業創新轉型步伐支撐制造強國和網絡強國建設再上新台階》的工作報告分為三部分：一是總結了2017年産業發展情況，全面介紹了2017年電子信息行業重點工作進展情況;二是分析了産業發展面臨的深層次問題;三是提出了下一階段的工作思路和主要任務，按照全國工業和信息化工作會議的總體部署，以建設制造強國、網絡強國為中心，推進2018年重點工作，安排了七方面的工作任務。

來源：中國證券網

還是新興領域都呈現出新的特征，我們既面臨着一系列重大發展機遇，也需要應對諸多問題與挑戰。要推動五個方面的主要任務：一是提高創新能力，推動集成電路跨越式發展。要推進落實《國家集成電路發展推進綱要》，推動重大項目建設和重點産品開發，繼續加大資金投入促進産業鏈上下遊協同、營造良好産業生態，加快集成電路制造業創新中心建設。二是注重産業鏈協同，加快建設超高清視頻産業體系。做好産業發展的頂層設計，構建産業創新體系和産業生態體系，推進行業應用示範和地方先行發展示範。三是瞄準技術前沿，推動5G關鍵器件産業布局突破。要明确産業發展的基本思路和前進路線，加強産業化能力建設，力争形成自有技術路線。四是培育産業生態，構建汽車智能計算架構。抓住構建汽車智能計算架構這一核心，落實“做好頂層設計、開展驗證應用”兩條思路，建設共性技術創新平台、關鍵技術驗證測試平台和智能汽車應用示範服務平台。五是加強規劃引導，推動新型顯示産業超越發展。通過加強規劃引導、提高創新能力、拓展新興領域應用，加快産業升級，實現超越發展。

針對推動電子信息産業高質量發展，支撐制造強國和網絡強國建設，羅文提出五點要求：一是提高創新能力。圍繞加快制造業創新中心建設這一關鍵，構建基于“一個明确、四個突出”的發展模式，即明确面向行業的關鍵共性技術研發的定位，突出協同化，突出市場化，突出産業化，突出可持續發展機制。二是強化整機帶動器件。在發展路徑上，依托市場優勢形成整機與元器件相互促進發展的良性循環;在發展策略上，針對已形成有效市場的領域和在市場尚未形成的領域分别進行技術攻關與突破。三是補強核心技術短板。在基礎元器件領域，加快突破以集成電路等為核心的關鍵裝備、材料和成套工藝;在電子整機和系統領域，強化産業鏈協同創新。四是抓好産業集群建設。通過聚焦特色優勢、對标國際先進、注重協同推進三方面工作，打造世界級電子信息産業集群。五是深化對外開放合作。着力在抓好國際化研發合作、抓好國際化投資并購、抓好國際化市場拓展三方面下功夫。

部電子信息司刁石京司長題為《加快電子信息産業創新轉型步伐支撐制造強國和網絡強國建設再上新台階》的工作報告分為三部分：一是總結了2017年産業發展情況，全面介紹了2017年電子信息行業重點工作進展情況;二是分析了産業發展面臨的深層次問題;三是提出了下一階段的工作思路和主要任務，按照全國工業和信息化工作會議的總體部署，以建設制造強國、網絡強國為中心，推進2018年重點工作，安排了七方面的工作任務。

來源：中國證券網

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