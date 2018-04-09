海南省省長：2030年全島新能源汽車普及規劃將出台

海南作為中國重要的島嶼經濟體，過去三十年在包括旅遊業等開放帶動下發展迅速。海南省省長沈曉明4月9日在博鳌亞洲論壇2018年年會上表示，在開放的基礎上，綠色環保也是島嶼經濟體需要着重考慮的。這是因為，島嶼經濟體對于環境的影響較為敏感。

沈曉明在會上透露，海南政府在研究探索未來新能源汽車在海南全島的發展。再過三個月，海南關于2030年普及新能源汽車的規劃即將出台。

沈曉明表示，按照該規劃要求，到2030年，將逐步在海南島推行新能源汽車，首先是政府用車先行，其次則是公用事業用車包括公交車出租車等，最後才是私家汽車。

對于2030年的規劃，中國(海南)改革發展研究院院長遲福林現場表示，相較于濟州島早就完全推行新能源汽車來說，海南島需要到2030年， 時間太久了，并提議可以將時間表前移。

沈曉明則稱，比起濟州島來說，海南島面積要大得多，所以需要逐步推行。

在沈曉明看來，全球變暖，首先影響的就是島嶼。對于包括海南在内的島嶼經濟體來說，全球變暖將會直接影響其生存。

來源：騰訊《一線》

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