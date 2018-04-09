「繫好安全帶」—這五個信號將告訴你經濟周期是否已近尾聲

摘要：摩根士丹利認為，目前已有明顯信號表明本輪經濟周期進入尾聲，而貿易保護主義大幅抬頭也將加速下一輪衰退的到來，投資者要做的只有「繫好安全帶」。

全球經濟已經來到周期的尾部，這日益成為市場共識。對那些還未接受這種觀點的人來說，摩根士丹利又給出了五大判斷依據。

摩根士丹利分析師 Chetan Ahya 在周日的報告中稱，2017 年全球經濟呈現同步復甦態勢，如今這種態勢已經終結，並且隨著發達經濟體增長勢頭放緩以及貿易保護主義風險抬頭，重新引起市場對「全球經濟擴張周期能持續多久」的高度關注。

與「擴張周期能持續多久」相比，Ahya 表示，更值得注意的問題在於，當前的整個經濟周期還有多久會終結。要判斷這一點，則要注意未來是否會出現以下這五大警示信號：

資源過度利用。全球失業率很低，薪資增速也處於周期高點；

通膨漲至略微超過央行 2% 的目標；

投資周期擴張過度，與此同時企業利潤惡化；

私營部門激進加槓桿，（槓桿）過度的情況積聚；

央行實質利率進入限制性區域（restrictive territory），導致需求放緩以及債務違約。這是導致周期終結的最後一塊拼圖。

對照這五大信號，美國經濟目前處於何種狀態？摩根士丹利總結如下：

1、失業率缺口（實際失業率 - 長期正常水平）已經進入負值區間，不過薪資增長壓力並不明顯。

美國失業率數字已經低於自然失業率，不過在當前這一周期，薪資增長的速度並不快。與 2003-2007 相比，當前薪資增長和 2005 年中更類似，這部分原因在於當前失業率可能低估了實際的勞動力供給。實際上，目前勞動參與率也遠低於危機前的高點，而兼職勞動力的占比在當前周期也更高。

2、通膨：正朝央行目標邁進但並未超過。

我們預計核心 PCE 將從當前的 1.6% 向 2% 邁進，儘管這可能導致一些緊張狀況，但我們認為，通膨顯著超過目標的可能性很低，聯準會能夠也將保持漸進升息的路徑。

回顧一下，在 2003-2007 年這一周期，貿易加權美元持續貶值，薪資增長加速，商品價格上漲，在這些背景下當時核心通膨也僅有 2%-2.3%。

3、企業部門利潤改善，資本支出周期並未過度擴張。

名目 GDP 增長強勁（國內需求提升），新興市場的調整以及 2014-2016 年商品價格衝擊所帶來的風險消退，受這些因素影響，企業利潤增長加速。資本支出增長在經歷兩年的下行趨勢後，如今已在復甦，投資對 GDP 的占比仍在前一個周期頂點的下方。

4、私營部門總體槓桿率並不激進。

在當前這一周期，家庭部門過去一直在降槓桿，而企業部門槓桿率則顯著上升。我們注意到，風險更高的企業引領這一輪加槓桿，因此隨著實質利率攀升至中性利率上方，企業債務易受衝擊的領域違約率可能要上升。

5、實質利率還未進入限制性區域。

基於我們當前對核心 PCE 以及聯準會政策行動的預期，到 2019 年 3 月實質利率將高出中性利率 25 個基點，到 2019 年中將高出 45 個基點。在過去兩個周期中，這些都升至顯著高於中性利率的水平，隨後在 2-3 個季度後商業周期終結。

摩根士丹利認為，對於全球經濟來說，儘管已經有明顯的周期進入尾聲的信號，但是現在距離周期終結還有一定的時間，「因此我們認為，在未來四個季度內，全球經濟增速仍將保持 3.8% 的季節性調整後增速。」

與此同時，摩根士丹利也提到，目前也存在一些因素可能導致下一場衰退提前到來，貿易保護風險上升正是其中最關鍵的一點。報告稱：

貿易保護風險上升被視為導致動盪的最明顯因素，最近的動態表明，在接下來的幾天以及幾周內，（中美貿易戰）措辭就加劇的風險。不過，我們依然認為最終的結果仍將是雙邊談判。

同時，我們認為，當前周期面臨的最大風險在於美國企業的資產負債表，尤其是考慮到實質利率的進一步上升。

在列出這些警示信號以及風險之後，摩根士丹利的結論到底是什麼？該投行稱：「我們建議你系好安全帶。」

『新聞來源／華爾街見聞』