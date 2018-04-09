戴相龍：今後10年 中國經濟有效增長率在5%以上

「博鰲亞洲論壇 2018 年年會」於 4 月 8-11 日登場。中國人民銀行前行長戴相龍樂觀表示，至少 20 年甚至到本世紀中葉，亞洲仍是世界增長最快的地區。因為中國發展強勁，印度速度會更快，中日韓與東盟合作會加強，「一帶一路」會帶來新機遇，而貿易戰是支流。

他預測，中國經濟增速出現下降是政府自覺調整的結果，今後 10 年，中國經濟的有效增長率會在 5% 以上。

新浪財經報導，戴相龍指出，當前中國經濟增長的結構發生了非常大的變化，投資和出口減少，消費擴大。數據顯示，去年消費占經濟增長 59%，投資占 32%，進出口占 9%。

戴相龍認為，中國經濟發展進入更加注重品質階段，而供給側改革至關重要：

第一，要注重產品供給。去掉落後、違法違規的產能，保持有效產能，創建高新技術產能。據稱，2016 年，全國成立債權委員會 12000 家，涉及違約債務 15 兆元人民幣，他建議儘快出台「業債務重組法律」。

第二，改善資本供給。提高社會資本供給能力，通過股本調整，逐步培育幾個具有國際競爭能力的投資銀行。

第三，改善住房供給，防止房地產泡沫。他建議制定商業銀行住房貸款辦法。

談及債務風險問題，戴相龍表示，90 年代化解債務危機時，用的是政策性辦法。因為當年銀行的錢是當財政在使用，債務也是政策形成的，因此處理債務的方法就是政策性方法，政府拿錢劃撥不良貸款，收購不良貸款是按原價收購，而不是現價。

但現在，形成企業債務的很大原因是經濟從高速增長轉向高品質發展，這造成很多行業、企業、產品被淘汰，是用市場經濟的方法淘汰的，債權人是商業銀行，債務人是企業，所以要市場化、法治化的方法處理。