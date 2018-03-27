逾半民眾認為美國經濟狀況良好 川普支持率仍穩

財經媒體 CNBC 週二 (27 日) 發布最新民調，逾半受訪者認為，美國經濟狀況良好；此外，總統川普的支持率為 39%，較前次調查下滑 3 個百分點，但在誤差範圍 (3.5 個百分點) 內，變化並不顯著。

CNBC 週二公布 3 月份「全美經濟調查」，結果顯示，超過半數受訪者表示，美國經濟狀況「良好」或「極佳」，這是該調查執行 11 年以來，首度出現「連兩季皆有逾半民眾認為經濟良好」的情形。

川普的支持率，變化並不顯著，從前次調查的 42%，下滑至 39%；其經濟政策支持率，也從 47%，降至 45%，但都在誤差範圍內。

有 38% 受訪者稱，2019 年經濟將進一步改善；41% 房屋持有人覺得，2019 年房價會上漲，占比為 2007 年以來新高。

至於川普的減稅政策，是否讓人民有感？32% 受訪者稱，減稅政策使他們的收入增加；但另有超過 50% 民眾覺得，沒有任何變化。

對於川普的「鋼鋁重稅」政策，44% 民眾擔心，物價會因此攀升；35% 受訪者反對這項措施，36% 沒意見；僅 29% 民眾支持該項政策。

近期美股的波動，削弱了投資人的樂觀情緒，41% 受訪者認為，目前是投資股票的好時機，低於前次調查的 50%。

不過，和過去的調查結果相比，41% 仍與平均值相去不遠。

此外，持有股票者，正持續增加；2015 年，51% 受訪者表示自己擁有股票，本次調查顯示，該數據已成長至 58%。