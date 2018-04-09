貿易戰硝煙之下 投資人對同步復甦暗藏疑慮

儘管仍在增長，但全球的經濟復甦似乎已經出現見頂跡象。

摩根大通全球製造業 PMI 在 3 月下滑至 53.4，為去年 10 月以來的最低值。摩根大通全球綜合 PMI 指數更是六個月以來首度下滑，環比減少 1.5 個百分點至 16 個月低位的 53.3，降幅為兩年來最大。

分地區來看，美國的製造業和服務業都有放緩，零售銷售連續三個月環比下滑，上周五公布的非農也大幅不及預期，就業的改善勢頭出現扭轉。

歐元區方面，德國 2 月工業產出環比意外大跌 1.6%，經濟學家稱降幅之大「令人吃驚」。3 月歐元區製造業 PMI 也下滑 2 個百分點，IHS Markit 稱歐元區各國均出現製造業增長放緩。

花旗經濟意外指數歐元區指標跌入負值區間，為去年 8 月來首次。這一指數顯示經濟數據預期與實際值之差，指數為負顯示歐元區的經濟表現不及經濟學家預期。

加上川普政府的一系列貿易強硬措施，引發投資者對全球貿易形勢的擔憂，進而影響同步復甦的市場信心。

今天的美國經濟尤其依賴貿易，約有五分之一的工作與國際貿易息息相關。美國已經高度融入全球供應鏈，渣打銀行亞洲首席經濟學家 David Mann 稱，通過全球供應鏈，美國是該國出口商品的第四大消費者。減少進口同樣會傷及美國自身。

而且目前的強硬貿易措施仍停留在口頭階段。David Mann 稱，隨著 11 月美國國會中期選舉的臨近，貿易戰還有可能進一步發酵。

在貿易情緒緊張的影響下，美股已經自歷史高位下跌 10% 以上。美國公債的期限溢價縮窄至 10 年低位。反映宏觀經濟表現的大宗商品「銅博士」，今年以來也已經下跌了 6.7%。

現貨銅今年以來價格下跌近 7%

央行逐漸撤出貨幣刺激政策也是對全球增長的威脅。法興銀行策略師警示，下一輪經濟危機中，寬鬆的貨幣政策不會像幾年前那樣，阻止市場的崩潰，而是讓危機愈演愈烈。

美國的政府預算赤字也是問題。包括葉倫在內的五名原白宮經濟顧問委員會主席在華盛頓郵報撰文指出，去年的稅收減免計劃大幅減少了美國政府的收入，債務危機正在降臨。

『新聞來源／華爾街見聞』