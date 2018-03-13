【林洸興專欄】川普貿易戰，中國有甚麼武器反制？

美國將對進口鋼鐵全面徵稅，課徵 25% 關稅，3 月 9 日川普已正式簽署公告。川普終於露出猙獰的本性，貿易戰正式開打。這就是 2016 年選前大家憂慮的事，只不過川普選後給了市場減稅與金融開放這顆糖，所以許多投資人忘了這件事。

後續到底會如何發展？如何影響行情？這需要好好推敲思考。

最近國際局勢還有一個重大的變化，川普突然願意跟北韓和談，預計會面時間會落在 5 月。各位可以回想一下：去年 (2017) 年川普訪華時，對北韓那種惡言相向的態度 vs 對中國慈眉善目，與現在相比，完全是 180 度轉變。合理的評估，川普與北韓和談也是對中國貿易認真開戰的證據之一！

中國有許多評論認為，一旦貿易戰開打，中國最可能祭出的反擊措施是少買美債，或者大幅減少黃豆的採購量。但這些都是可執行性偏低的手段。畢竟中國最終仍需維持人民幣匯率穩定，不買美債或大量賣出美債，只會讓 Fed 快樂地撿便宜；如果要大量賣出美元，就是讓人民幣升值，最終完成川普的目的：所有中國商品自動變貴，美國貿易逆差大幅縮減。這些都不會是方法。

比較可能被中國拿來當武器的商品，依序是：

原油：至 2017 年 11 月底，中國每天進口美國原油 28.9 萬桶，佔美國每日出口量接近 15%。由於替代的進口國家都是更需要加強關係的夥伴 (俄國、沙特、委內瑞拉)，因此最可能終止對美進口做為報復。這會讓布蘭特原油 / 西德州油的價差拉大。也會損害美國油企的利益。

牛肉：反正還有狂牛症疑慮 + 國內扶植農牧業的需求，停掉名正言順。

飛機：中國正在努力製造自己的民航機，去年已經試飛，但真正實用還需要幾年，在此之前，預計會大量使用空客。由於波音是重要的美股成分股，若真的貿易戰開打，波音會是導致美股下跌的重要觀察標的。

電影：美國電影稱霸全球已經很長時間，中國如果少批准幾部電影放映，預計對美國企業影響不大，只會讓中國國內的影視公司賺錢大漲。

稀土 (出口)：將影響整個電動車產業，鑭系元素是光通訊產業的重要材料，一旦限制出口或減少出口，台灣的光電產業也會受池魚之殃。

貿易戰當然是別開打比較好，不過中國是國有企業為主的經濟型態，許多時候並不需要高層正式發布命令，底下的企業就會揣摩上意自動執行。比如說當初南韓架設薩德飛彈系統，引發中國反彈。政府並沒有下達任何正式的命令，但所有旅遊網站，自動把搜尋 [韓國] 設定為找不到任何資訊。民眾即是想出國也找不到訊息，結果就造成韓國旅遊業大蕭條。

預估中國的兩會開完後，就是貿易戰激化的第一個關鍵時機，投資朋友們務必好好衡量對應的衝擊！