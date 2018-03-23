【林洸興專欄】第二次世界貿易大戰D day

窩草 ^&*()…. 這個川普真有金毛獅王謝遜的威力，貿易戰七傷拳一打，殺敵一千，自傷七百。中國與亞洲，正處於這【1000】的位置！

1930 年 6 月 17 日斯姆特 - 霍利關稅法（The Smoot-Hawley Tariff Act）簽署成法律，將 2000 種商品的進口關稅拉至歷史新高。當時超過千名學者反對，但總統一意孤行，最後造成貿易衰退 50% 以上。許多經濟學家認為這是 1929 年經濟大蕭條的真正原因，最後經濟惡化也間接引燃了第二次世界大戰戰火…

3 月 23 日，白宮宣佈將對價值 500 億美元中國進口商品加徵關稅，這是 301 法案的延續實施，不算是新的法規，但初期的衝擊應該仍非常巨大。畢竟 80 年前的陰影，仍有杯弓蛇影的效果。

中國的商務部已提出首份反制清單，包含包括鮮水果、乾果及堅果製品、葡萄酒、改性乙醇、花旗參、無縫鋼管等產品，擬加徵 15% 的關稅。第二部分共計 8 個稅項，涉及美對華 19.92 億美元出口，包括豬肉及製品、回收鋁等產品，擬加徵 25% 的關稅。這分清單可以說弱到不行，對美國來說完全不痛不癢！我認為這只是試探性的動作，要試探的並非川普的反應，而是國內的輿論傾向。畢竟貿易戰牽連甚廣，發動決戰前，要盡量拉戰友。下一步推出的才會是決定性的反制清單，其中飛機、電影、原油才是會讓美國真的有感受的對戰商品。

台灣在這個貿易戰裡，被衝擊波傷到是必然的。不過因為台灣的處境相當微妙，現在是川普的棋子，每個受到的待遇不盡相同。比如說輪胎、汽車零件，台灣不存在任何話語權，比較可能被美國一視同仁一起課稅。但是記憶體、面板，其他科技品倒是可能被認定為「與美國同一國」，在第一波下跌後出現超跌價值。不過這預計是一兩周以後的事。當下最該考慮的是，當美股大跌後會有大量的 ETF 資金想要變現，這些變現的賣壓就會引發各式各樣非理性的超跌。比較好的避險工具，預計仍是日圓。

不論你現在持甚麼樣的觀點，不論你現在手中有甚麼投資部位，都應該好好檢視資產配置，同時提高些現金部位，才能安然度過這場貿易大戰！

