資本市場已經成了大國博弈的戰場

摘要：分析認為，如今資本市場的表現愈發成為人們衡量一項政策成功與否的標尺，儘管市場還遠不能承擔這一重任。最近轟轟烈烈的中美貿易戰便是一起很好的案例。雙方的交火僅僅停留在口頭階段，但股市已經對兩方的「招數」給出了評判。

Rafiki Capital Management 的戰略研究主管 Steven Englander 認為，在過去幾年裡, 一項政策的成功與否取決於市場的反應表現，儘管市場還遠不能承擔這一重任。

從最近轟轟烈烈的中美貿易戰來看，貿易爭端很大程度上就是從金融市場上展開的。

美國的關稅計劃似乎針對中美之間的貿易問題。而中國隨後的應對之策，則是希望通過反擊，對美國政治和金融市場造成衝擊。

此前，美國依據「301 調查」結果，發布對中國產品徵收關稅的清單建議，以彌補美國在科技領域所受到的影響。昨日，中國發布公告稱，美方這一措施嚴重侵犯中國合法權益。因此決定對美國的 106 項商品加征 25% 的關稅。

隨後，美股開盤大跌，接着又上演了奇蹟反轉，大跌後齊力上漲，華爾街見聞提到，反轉的底氣似乎來自美國官方對貿易爭端態度的鬆動。

新任白宮首席經濟顧問庫德洛對福布斯新聞稱，中美兩國的關稅提議只是第一步，都還沒有真正實行。最終三大股指全部獲得可觀漲幅。

雖然 Englander 認為中國很難在貿易戰中取得勝利，但如果美國的貿易政策受到資產價格等因素的影響比中國更大，情況就可能會變得不同。

Englander 還指出，此前美股主要股指大跌，其中一個因素就是中國駐美大使關於中國是否會減持美債的發言。

3 月 23 日，在接受彭博社採訪時，當問及中國會不會考慮減少購買美國公債，中國駐美國大使崔天凱回答：

「我們在研究所有選擇。那就是為什麼我們認為，任何單邊保護主義行動都將傷害所有人，包括美國自身。它肯定會傷害美國中產階級的日常生活、美國企業和金融市場。 」

美股三大股指當日下跌，市場普遍解讀為，這是中國展示了必要時放緩購買美國公債的意願，意在對川普政府的關稅計劃發出警示。

Englander 認為，如果市場的反應積極，那麼政策制定者在推行政策方面將有更大的迴旋餘地。但如果市場對政治爭端作出消極反應，人們的看法是，這些政策或行動並不可行，當市場已經因為其他因素而變得脆弱的時候, 不需要太多的干預就能導致市場崩潰。

一旦明確金融市場是決策的仲裁者，政策制定者就有動力去嘗試讓市場來驗證他們的政策，但並非每一個主權國家出於政治原因都能成功操縱資本市場。

同時，Englander 也指出，這種操縱其實是非法的，然而當由資金雄厚的主權國家或代表國家意志的資本力量來操縱的話，將很難被發現，甚至更難予以制裁。

『新聞來源／華爾街見聞』