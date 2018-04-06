川普：希望能解決與中國的貿易爭端

周五，路透社報導稱，美國總統川普稱與中國國家主席習近平關係良好，希望能解決貿易爭端。他還表示，我們已經輸掉了貿易戰，我們現在並沒有在和中國打貿易戰。在與中國的貿易爭端中，是會有一些痛苦的。

此前，川普連續在推特上發表言論，先是表示了他並不驚訝於此前鋼鋁關稅決定對鋁價造成的衝擊，隨後又轉發了4月4日的一條推文，稱：「並沒有與中國打貿易戰，那場戰爭早在很多年前就輸掉了。現在我們每年的貿易逆差有5000億美元，另外還有3000億美元的知識產權被盜。我們不能讓這種情況繼續！」

此前，美國先是在周三發布了對中國1300多種產品徵收關稅的清單建議，中方遂發布反制措施予以回擊，稱將對大豆、汽車等原產於美國106項商品加征關稅。全球股市當即「嚇」跌，美國農產品期貨更是遭遇重挫。隨後川普又在周四「步步緊逼」，發布聲明稱，考慮在中國不公平的貿易報復，他已經下令美國貿易辦公室考慮對中國1000億美元進口商品徵收附加關稅，但美國仍然計劃就貿易與中國進行磋商。中國隨後回應稱，必定採取新的綜合應對措施。

從雙方表態上看，中美「貿易戰」戰火愈演愈烈，但由於美國關稅清單的60天窗口期的存在，雙方的「武器」都還停留在表態層面，沒有進入具體實施階段。

『新聞來源／華爾街見聞』