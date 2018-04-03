Donaco International Ltd 獲得凍結泰國供應商股票的禁令

Donaco International Limited (ASX:DNA) 公告澳大利亞新南威爾士州最高法院已授予公司 "單方面中間命令"（ex parte interlocutory order），具有 "瑪瑞瓦禁令" （Mareva injunction）的性質，凍結 Star Vegas 賭場業務的泰國供應商持有的 Donaco 股票。



此案的被告是泰國商人和他的兩個兒子，他們違反了 Star Vegas 的銷售合約：



1. Somboon Sukcharoenkraisri，同時也以 "Lee Bug Leng" 的姓名擁有柬埔寨護照；



2. Lee Bug Huy（柬埔寨護照名），同時也以 "Techatut Sukcharoenkraisri"（也被稱為 "Ham"）的姓名持有泰國護照；以及



3. Lee Bug Tong（柬埔寨護照名），同時也以 "Bhuvasith Chaiarunrojh"（也被稱為 "Qoo"）的姓名持有泰國護照。



法官 Stevenson 發出的命令限制了被告及其僱員和代理人出售、變賣或轉讓他們 Donaco 的股本權益，直至由 Donaco 發起的最終判決和在新加坡仲裁程序中支付任何損害賠償金。在這些程序中，Donaco 要求得到 1.2 億美元的賠償金。



被告約持有 1.48 億股的 Donaco 股票，約佔 Donaco 發行股本的 17.9%。



由 Donaco 發起的訴訟程序將再次於 2018 年 4 月 6 日在悉尼的最高法院上訴，以延續中間命令。



瀏覽英文原文，請訪問：

http://abnnewswire.net/lnk/155TZ1YZ

Donaco International Ltd Ben Reichel 執行董事 電話: +61-412-060-281 網址: www.donacointernational.com