還沒上市就贏得分析師芳心 Spotify獲買進評級和高目標價

Spotify Technology Inc.(SPOT-US) 的股票還沒開始交易，但分析師們已經愛上了這個串流音樂公司。

至少有 3 位分析師撰文對周二即將掛牌的 Spotify 進行分析並給予相當於買入的評級。對於分析師來說，特別是在大型投行，在開始交易前的承銷券商緘默期發表股票建議是極不尋常的。但由於 Spotify 放棄傳統的承銷制而直接上市，並不從華爾街籌集資金，因此分析師可以免費發表評論。

加拿大皇家銀行 (RBC) 資本市場分析師 Mark Mahaney 是迄今為止最看好 Spotify 的券商，給予「超越大盤」的評級和 220 美元的目標價，「相對於最近的私下交易價格 127.50 美元，溢價逾 70%。」Mahaney 喜歡 Spotify 的訂閱串流服務領導地位，並認為該公司可以承受蘋果和亞馬遜等科技巨頭的競爭。

「我們看到幾個因素可以幫助 Spotify 保持領先地位，」他寫道，包括一個強大的品牌和「中性平台的存在」。

他說，Spotify 在不包括中國的前 20 大市場中，至少有一半的 Android 和 Apple 手機上擁有這支頂級音樂 app。Mahaney 還特別強調 Spotify 廣受歡迎的個性化努力以及由其付費和免費類別的變化。

分析師紛紛看好 Spotify （圖: AFP）

Mahaney 認為，Spotify 可望擴大公司毛利率，因為它將繼續保持與唱片公司的良好條款，並進一步擴大其廣告業務的收益。Spotify 去年的毛利率從上年同期的 14% 上升至 21%，並且公司的長期利潤率為 30% 至 35%。

MKM Partners 分析師 Rob Sanderson 也預測 Spotify 會帶來「更大的利潤機會」，儘管他認為利潤率的擴張並不然必須「犧牲音樂品牌的獲利」。Sanderson 對以下事實特別感興趣：超過 30% 的串流經過編輯，而不是直接播出。

「我們預計 Spotify 將越來越多地與唱片公司合作推廣藝人，而且這些唱片公司將免除促銷內容中的版權義務，」Sanderson 寫道，「這可以被視為唱片公司的行銷費用，通常占營收的 15% 至 20%。」

他提醒投資人，由於 Spotify 對於直接上市的非常規選擇，投資人不了解掛牌交易的情況很多，包括供應面。最近的標普 500 指數和科技股納斯達克指數陷入困境，加劇了這種不確定性。

Sanderson 表示：「預計 4 月 3 日上市後的幾天和幾周內會出現不尋常的交易動態，並且不確定需要多久才能建立足夠的流動性。」

Sanderson 表示給予該股 200 美元的目標價和買入評級。「我們的目標是 12 個月的觀點，獨立於上市後立即以低交易量出現的潛在供求不平衡。」

Atlantic Equities 的 James Cordwell 也對這支股票表示樂觀，給予「超越大盤」評級和 160 美元的年終目標價。Cordwell 指出，隨著更多用戶加入家庭計劃，Spotify 的平均每用戶收入（即 ARPU）一直在下降，這將公司的商業模式更多地轉向「每戶」計劃。

也就是說，他預計隨著家庭計劃結構調整步伐的緩和，即使在 ARPU 下降的情況下，Spotify 也能夠實現強勁的收入增長。

Cordwell 也同樣表達了對利潤率擴張潛力的樂觀態度，他寫道，他推估 Spotify 在 2020 年轉虧為盈，同時產生 28.3% 的毛利率。