科技股逆風時上市 Spotify的這張圖透露基本面好消息

周二將上市的 Spotify（SPOT-US）恐怕生不逢時，剛好在科技股回檔時進行 IPO，不過，財報中有項數據，倒是為上市的蜜月行情先前注射了一針興奮劑。

近期科技股利空連連，臉書（FB-US）陷入劍橋分析濫用個人數據的風波中 、蘋果糟糕的 iPhone X 表現以及亞馬遜遭川普點名砲轟，使得這幾家科技股上周出現下跌走勢，Facebook 從高點墜落，市值蒸發一度高達 900 億美元（約合 640 億歐元）。

即將在紐約證交所（NYSE）掛牌的 Spotify，投資人擔心能否走出亮麗蜜月行情，同時市場也質疑像 Spotify 這樣積極發展但無利可圖的串流媒體服務如何能與亞馬遜和蘋果這樣的巨頭競爭，更別提近期科技股震盪的大環境，恐怕不利股價表現。

儘管如此，《Business Insider》財經網站還是以一張圖表，來顯示 Spotify 的營業利益表現愈來愈好，以提振投資人的信心。

下圖顯示了 Spotify 的毛利率百分比，藍線為 Spotify 營業收入（以歐元計），紅線為營業成本，而營業成本主要是 Spotify 向唱片公司等權利人支付的款項。

Spotify 的營業利益區間擴大。（來源：Buziness Insider）

而兩條線之間的差距愈來愈大，對 Spotify 來說，無疑是個好消息，因為白色空間顯示營業收入扣除營收成本的營業利益擴增，而 Spotify 今年的財務預測毛利率將來到 25％。