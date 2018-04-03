FactSet估計：標普500 20家公司共1584億美元業務恐受貿易戰惡果

外電報導，根據美國金融分析機構 FactSet 一份報告指出，身為世界第二大經濟體的中國，是繼歐盟後美國的第二大貿易夥伴；然而在中美貿易戰衝擊下，美國標普 500 指數中的 20 家公司，總計達 1584 億美元的中國業務都將受到波及。FactSet 在研究報告指出，在這 20 間公司之中，科技業所受到的負面影響將最為嚴重。蘋果 2017 年在中國的銷售額高達 447.6 億美元，占公司年度總銷售額的 19.6%；英特爾中國銷售額達 147.9 億美元，佔比 23.6%；高通所占比例更高達 65.4%、博通佔 53.7%、美光科技也高達 51.1%。



不僅科技業將受難，美國工業恐怕也難逃其害。波音飛機在中國的銷售額 119.1 億美元，佔比 12.8%；寶潔、Nike、星巴克在中國銷售額占總銷售額比例則依序為 8%、12.4% 及 20.2%，皆在總銷售額佔有一定程度的比重。



整體而言，標普 500 指數成分股公司都會受中美貿易戰牽連，對股票投資人的傷害也不容小覷。市場人士擔心，一旦貿易戰持續惡化，中國方面可能會直接將部份美國公司趕出中國市場，重挫美國商業利益。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』