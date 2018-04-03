宛如鬧區開槍 川普推文重創亞馬遜 單週挫逾11%

過去一週，重要科技股大跌重創投資者，其部分主因來自川普的推文。

《CNBC》報導，美銀美林向客戶表示，與上個月底的基準市場指數相比，基金在亞馬遜和 Netflix 的股權明顯較大。

最近幾天川普針對亞馬遜多次發推特，批評亞馬遜納稅議題，也主張亞馬遜送貨服務沒有支付足額的郵費，引爆亞馬遜股價大跌。

過去一週亞馬遜和 Netflix 股價下跌 11% 以上，週一兩家股票又雙雙跌逾 5%。

亞馬遜股價日線走勢圖 (近一年以來表現)

分析師 Savita Subramanian 週四向客戶表示，「 在本月基金持有量更新報告中， 消費者自由裁量項目仍是最熱門的區塊，因為大型基金經理人將其相對曝險適度提高至五個月高位。 但加權部分幾乎完全是由亞馬遜和 Netflix 驅動的，兩者共佔該區塊市值約 25％。」

該分析師指出，其追蹤的共同基金半數以上都持有亞馬遜，23 % 基金持有 Netflix 股票。 亞馬遜與該指數的平均相對部位大小是 1.7 倍，而 Netflix 的權重是基準的 2.0 倍。

Subramanian 團隊使用 FactSet 的數據，匯總了美國大型股票共同基金的所有部位，再比較權重與相關股票指數基准，以計算其「擁擠的」股票分析。

她表示，交易量大的擁擠股更難走高，更甚者，倘若市場情緒變化，交易者一窩蜂逃跑，就會有更高的下行風險。