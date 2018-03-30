一周股市早知道 | 下周Spotify將IPO 若干A股行業龍頭披露2017年報

摘要：下周，復活節和清明節假期紛至沓來，不少市場交易時間有所調整。A 股中部分行業龍頭將發布 2017 年年報；美股的百勝中國將發布一季報。全球最大流媒體音樂服務商 Spotify 將 IPO。

下周，復活節和清明節假期紛至沓來，中國香港股市、滬股通、深股通和港股通交易時間出現變化。

下周依然處於財報季。A 股中，宇通客車、新鋼股份、海能達等行業龍頭將發布 2017 年年報；美國股市中，百勝中國將發布 2018 年一季報。

IPO 方面，全球最大流媒體音樂服務商 Spotify 將在 4 月 3 日上市，Spotify 既不發行新股或募集資金，也沒有承銷商。這種方式允許投資者只通過公開市場購買股票，沒有預定的價格。其上市後的交易量和價格可能比傳統、有承銷商的 IPO 波動更大，但直接上市可以為 Spotify 節省上市的相關費用。

宏觀

假期安排

下周，由於清明假期和周末影響，滬深兩市從周四到周日休市（4 月 5 日至 8 日）。

由於復活節假期和清明假期影響，港股周一（4 月 2 日）和周四（4 月 5 日）休市；滬股通和深股通在周一、周四和周五（4 月 2 日、5 日和 6 日）暫停服務，其餘交易日正常服務；港股通全周暫停服務。

另外，下周美國股市不受假日影響，正常開市交易。

重點公司財報

A 股

4 月 3 日 周二

萬盛股份 2017 年報

業績預測：

營業收入 14.06 億元，增長率 14.63%，歸母凈利潤 1.05 億元，增長率 - 29.77%。EPS 0.41 元。

中國西電 2017 年報

中字頭、一帶一路、國資改革、特高壓

業績預測：

營業收入：146.875 億元，增長率 3.62%，歸母凈利潤 9.885 億元，增長率 - 12.36%。EPS 0.19 元。

中糧糖業 2017 年報

糖業第一股

業績預測：

營業收入：166.45 億元，增長率 22.78%，歸母凈利潤 6.06 億元，增長率 17.66%。EPS 0.30 元。

吉比特 2017 年報

業績預測：

營業收入 15.2116 億元，增長率 16.53%，歸母凈利潤 6.7591 億元，增長率 15.45%。EPS 9.40 元。

天壇生物 2017 年報

血液製品龍二

業績預測：

營業收入 17.174 億元，增長率 - 18.05%，歸母凈利潤 8.719 億元，增長率 233.07%。EPS 1.3 元。

宇通客車 2017 年報

業績預測：

營業收入 335.38 億元，增長率 - 6.45%，歸母凈利潤 36 億元，增長率 - 10.93%。EPS 1.63 元。

新鋼股份 2017 年報

業績預測：

營業收入 502.36 億元，增長率 64.92%，歸母凈利潤 30.33 億元，增長率 503.14%。EPS 0.95 元。

桂柳工 2017 年報

業績預測：

營業收入 107.6 億元，增長率 53.61%，歸母凈利潤 3.37 億元，增長率 584.89%。EPS 0.30 元。

海能達 2017 年報

業績預測：

營業收入 54.98 億元，增長率 44.48%，歸母凈利潤 9.29 億元，增長率 250.73%。

美國股市

4 月 1 日 周日

百勝中國（YUMC）美國那斯達克 2018 年一季報

擁有肯德基、必勝客、塔可鍾在華經營權以及小肥羊、東方既白等諸多本土品牌的百勝中國，但是面對中國本土快餐連鎖、外賣產業的衝擊，百勝中國在華一度遭遇不少挑戰。

在 2 月 7 日公布的 2017 四季報和年報中，第四季營收 22 億美元，年增率增長 13%；營業利潤為 7100 萬美元，年增率增長 23%。

2017 年全年營業收入為 71 億美元，年增率增長 6%；營業利潤為 7.85 億美元，年增率增長 23%。

第一季營業額預期值為 14.3 億美元，每股收益預期為 0.47 美元。

IPO 預報

美國股市

4 月 3 日 周二

Spotify Technology SA (SPOT)

全球最大流媒體音樂服務商 Spotify 宣布 4 月 3 日在紐交所公開上市。

Spotify 此前遞交美國證監會的文件顯示，截至 2017 年 12 月，公司付費用戶由 2012 年的 500 萬增至 7100 萬，月度活躍用戶（MAU）超過 1.59 億。與它最接近的競爭對手 AppleMusic 付費用戶僅為 3600 萬。

Spotify 目前服務覆蓋 61 個國家和地區。雖然收入連年增長，但 2017 年 Spotify 的虧損也進一步擴大到 15 億美元，其音樂業務所支付的成本，就超過 70% 的收入。

Spotify 此次上市選擇了新的 IPO 方式，既不發行新股或募集資金，也沒有承銷商。這種方式允許投資者只通過公開市場購買股票，沒有預定的價格。其上市後的交易量和價格可能比傳統、有承銷商的 IPO 波動更大，但直接上市可以為 Spotify 節省上市的相關費用。

（註：本文中 A 股公司的業績預測數據來自萬得）

『新聞來源／華爾街見聞』