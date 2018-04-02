特斯拉破產了？單月股價重挫22% 馬斯克還笑的出來

特斯拉度過 7 年來最糟糕的一個月，但執行長馬斯克（Elon Musk）週日卻拿這當笑話看，他發布了一系列愚人節推特文，聲稱特斯拉公司已經破產了。

「我們很難過地說，特斯拉已經完全徹底破產了，破產到你難以置信的程度，有很多破產章節，批評者正確指出來的那些，特斯拉全部都有，包括第 14 章半（最糟糕那一個）。」

馬斯克以此結尾，「這並非前瞻性聲明，因為，很顯然的，意義在哪？祝新月份快樂！」

這些破產笑話顯然是為了回應素來以看空特斯拉聞名的 Vilas Capital Management 對沖基金經理 John Thompson。他上週預言特斯拉如果不快點週轉，就會在 4 個月內破產。（詳參新聞）

撇開笑話不談，馬斯克顯然有希望迎接較快樂的一個月，3 月時特斯拉股價重挫 22%，創下 7 年來最糟糕的單月表現。特斯拉股價長期優於 S&P 500 的表現，但現在與 S&P 500 過去 12 個月上漲 12% 相比，卻是下跌 4%。

國際信評公司穆迪上週調降了特斯拉股票評價，過後幾日，德意志銀行分析師又預言特斯拉無法達到 Model 3 第一季產量目標，且 Instinet 的特斯拉多頭分析師 Romit Shah 也因產量問題而調降特斯拉目標價，自 500 美元降至 420 美元。

另外，特斯拉宣布自願召回 123000 輛舊型 Model S 車輛，在此關鍵時刻帶給特斯拉更大的壓力，當日股價原本小漲 3%，但消息一出後反挫 4%，顯示投資人逐漸失去信心。

另外，因上個月一樁自動駕駛技術引起的 Uber 死亡車禍也讓特斯拉受到壓力，特斯拉週五承認，其自動駕駛技術確實與 3 月 23 日的死亡車禍相關，且外電上週報導，該受害者先前曾投訴特斯拉，告知自動駕駛系統讓他的 Model X 朝高速公路圍欄衝過去，最終他也因此問題發生死亡車禍，目前 NTSB 正在調查此事。

特斯拉預計本週將發布第一季財報，勢必將是市場焦點。