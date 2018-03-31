比特幣價格Q1腰斬 市值蒸發掉3間特斯拉、5間推特

鉅亨網編譯許光吟 綜合外電 2018年3月31號18點1分

接續前一日比特幣跌破 7000 美元的整數大關，週六 (31 日) 比特幣繼續維持弱勢，累計今年以來，比特幣價格已「腰斬」跌幅超過 50% 之多。

比特幣兌美元日線走勢圖 (今年以來表現) 圖片來源：investing.com

一反去年大漲 1400% 之榮景，今年比特幣在各項消息上可謂是屋漏偏逢連夜雨，如此前 Google、FB、Twitter 全面封殺虛擬貨幣廣告，令虛擬貨幣的傳播渠道頓時銳減。

並且再加上各國監管力道加強，如美、英等國禁止信用卡買賣比特幣；甚至美國證管會 (SEC) 亦在三月初，對多間參與 ICO 的對沖基金發出傳票啟動調查；以及中國人行 (PBoC) 在最新的金銀工作會議，宣示將對虛擬貨幣進行整頓清理。

英國《獨立報》報導，全球最大職場社交網站領英 (LinkedIn) 亦於本週宣布，將跟進 Google、FB、Twitter 等巨頭，禁止虛擬貨幣廣告刊登；同時美國版 PTT Reddit 也宣布停止接受比特幣支付。

統計比特幣今年第一季來，市值已大幅蒸發約 1200 億美元，相當於 3 間特斯拉、5 間 Twitter 公司。

市場分析師分析，過去比特幣的大漲，主因是各國監管政策並不完備，但隨著各國觀察、研究比特幣已有一段時日，估計未來各國的監管壓力加深，將是大勢所趨。

但仍有看多比特幣的分析師認為，比特幣本輪的下跌，主要是在重演 2011 年一月至 2013 年二月的那段下跌場景，看好比特幣在下跌打底後，能夠再創新高。

投資機構 U.S. Global Investors 首席投資長 Frank Holmes 即表示，他仍然認為虛擬貨幣還在發展的早期階段，看好虛擬貨幣的後市發展，故認為比特幣仍將走牛。