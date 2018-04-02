中國互聯網史上最大收購案 阿里宣布95億美元全資收購餓了麼

週一 (2 日) 阿里巴巴、螞蟻金服集團、餓了麼聯合宣布，阿里巴巴將與螞蟻金服合作，以 95 億美元全資收購餓了麼，繼續深化阿里巴巴的「新零售戰略」，寫下中國互聯網史上最大規模收購案。

餓了麼創辦人兼 CEO 張旭豪並發表聲明表示，餓了麼決定接受阿里巴巴的收購要約，未來將融入強大的阿里生態，同時繼續保持獨立品牌，獨立運營，而藉著這筆中國互聯網史上最大規模收購，餓了麼也正式成為「超級獨角獸」。

張旭豪指出，餓了麼與阿里雙方達成戰略合作的兩年來，藉著阿里生態流量、金融、技術等領域的全方位支持，餓了麼成為阿里在「互聯網 + 實體經濟」領域最強有力的伙伴。

加入阿里集團後，餓了麼與整個生態的聯繫會更加緊密，相互合作的效能會更高，更重要的是，阿里和餓了麼有著一致的戰略願景，彼此都對新零售市場有著堅定的信心，未來，餓了麼將成為阿里新零售大軍的中堅力量，發展平台將上升到前所未有的高度。

外賣市場幾成定局，巨頭大戰將開啟

隨著互聯網紅利的結束，市場發展的中心開始從「互聯網 +」轉移到了以智慧科技、大數據、雲計算為代表的新技術領域。外賣領域儘管出現了美團、餓了麼之類的獨角獸企業，但是不可否認的是外賣領域依然是勞動密集型企業。以外賣配送為代表的物流屬性依然是外賣在人們心目當中的主要印象。

經過移動互聯網時代的外賣大戰之後，特別是隨著以百度外賣為代表的外賣強勁勢力的逐步退出，當下整個外賣市場基本上被美團點評和餓了麼所佔據。整個外賣市場的格局基本確定，如果未來的外賣市場還要發生競爭的話，那麼將會是巨頭之間的戰爭。

而外賣市場巨頭之間的戰爭主要分為兩個方面：

一．由互聯網巨頭或資本巨頭所控制的美團點評和餓了麼為主的戰爭，這種戰爭主要局限在外賣市場內部，集中表現在對於彼此市場的不斷侵蝕與收復。

二．由外賣巨頭所發起的對於外賣以外市場的戰爭，這種戰爭主要是外賣平台借助自身積累下來的海量流量對於外部其他行業巨頭進行的市場再度瓜分和介入。美團點評介入打車市場，並開始正面與滴滴搶占打車市場就是這種戰爭類型的具體體現。

巨頭介入，外賣市場將成新零售的新戰場？

阿里收購餓了麼被更多的解讀為，阿里為了借助餓了麼在外賣領域積累的諸多資源來優化和完善自身對於新零售的相關佈局。

但是，在以阿里為代表的互聯網巨頭深度介入到外賣市場的大背景下，外賣市場會成為新零售的全新戰場嗎？

《零壹財經》專欄作家孟永輝認為，優質的線上資源讓外賣市場有能力成為強化新零售線上端口的關鍵一環。後互聯網時代的突出特徵就是流量獲取愈加困難，流量在推動市場發展過程當中的作用越來越低。一味地獲取流量，而無法對現有流量進行最大限度地轉化成為製約當下很多平台發展的主要因素所在。

進入到新零售時代後，儘管以阿里、騰訊為代表的互聯網巨頭，開始將更多地目光聚焦在了線下大型商超和實體零售的佈局上，但是對於線上優質流量的獲取依然是它們關注的重點之一。

以餓了麼、美團點評為代表的互聯網外賣平台的很多流量基本上是活躍的優質流量，外賣需求已經成為當下很多人特別是都市白領的主要訴求。如果能夠借助這些外賣平台上的優質的線上流量來強化互聯網巨頭的用戶類型，增加用戶轉化和消費的場景類型，無疑是不可多得的關鍵一環。

正如馬雲所說的那樣，新零售並不僅僅只是線上或者線下，它更多地代表的是一種線上和線下的完全打通和自由流動。按照這樣一種邏輯，如果想要新零售能夠涵蓋人們生活的所有場景類型的話，那麼以餓了麼、美團點評為代表的外賣平台則是不可或缺關鍵領域。由此，外賣市場將會成為新零售的全新戰場。

兼顧線上與線下的發展模式讓外賣市場與新零售渾然一體。儘管外賣市場是一個在移動互聯網時代真正發展起來的全新類型，以美團點評、餓了麼為代表的外賣平台實現了商戶與用戶之間的及時、有效地對接，但是依然不能忽視外賣平台對於物流、場景等線下要素的佈局。如果說電商僅僅只是關注線上發展的話，那麼外賣市場更多地表現在兼顧線上和線下的發展模式。而這種發展模式似乎與當下正在被寄予厚望的的新零售有著某些相通之處。

根據《財經》媒體報導顯示，一位阿里系人士僅對《財經》分析稱，餓了麼虧損需要資本，阿里需要夯實豐富新零售，兩家公司匹配度還是較高的。對於阿里來說，收購完成後，可將餓了麼與口碑整合為阿里新零售版圖形成閉環；對於餓了麼來說，收購意味著更充足的資金保障。