本週操盤筆記 (0402-0408)：

一. 澳洲央行 (RBA) 利率會議：

本週澳洲央行將召開利率會議，市場預期澳洲央行將維持基準利率在歷史低檔：1.50% 不變，甚至亦有一些經濟學家認為，由於澳洲通膨率與經濟增長仍是疲軟，估計澳洲央行至 2018 年底前，可能都無法追隨已開發國家央行們，進入至升息循環。

二. 主要國家公布 3 月製造業 PMI 終值：

包括美國、中國、歐元區等區域，都將公布 3 月製造業 PMI 終值，其中代表中、小企業景氣前景的中國財新製造業 PMI，預期將小幅出現加溫。

此前中國官方公布代表國企、大型企業的 3 月製造業 PMI 為 51.5，刷下年內新高，顯示中國經濟在春節季節性因素消除之後，無論是國企抑或是中小企業，景氣趨勢都在呈現回溫。

三. 聯準會 (Fed) 主席鮑威爾、各票委發表談話：

週六 (7 日) 清晨，Fed 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 將就「美國經濟展望」為主題發表演講，市場廣泛關注鮑威爾是否將對川普貿易戰、通膨回溫等趨勢作出闡述。

另外，本週包括了著名鴿派 FOMC 理事布蘭納德 (Lael Brainard)、超級鷹派克里夫蘭分行主席梅斯特 (Loretta Mester)、潛在鷹派亞特蘭大分行總裁波斯提 (Raphael Bostic) 亦將發表談話。

四. 2018 博鰲亞洲論壇：

2018 博鰲亞洲論壇將於 8 日至 11 日舉行，蕭萬長先生將以兩岸共同市場基金會榮譽董事長身份，出席本次博鰲年會；而據外媒引述知情人士消息，甫連任中國國家主席的習近平今年也將再度出席博鰲年會。

今年博鰲論壇主題為「開放創新的亞洲繁榮發展的世界」，洽巧今年又是中國改革開放滿 40 週年，故估計在本次博鰲論壇中，改革開放的回顧與前瞻，將成為本次論壇的重要主軸。

而除了中國國家主席習近平可望出席以外，其他重要人士包括：國際貨幣基金組織 (IMF) 主席拉加德 (Christine Lagarde)、阿里巴巴董事局主席馬雲、台積電共同執行長劉德音都將出席與會。