日央行短觀：企業信心下滑 但資本支出將擴增

儘管日元走強、十年來的信心指數下滑，日本央行週一（2 日）發表的報告認為，日本大型企業還是會計劃增加今年的投資額度。

調查於 2 月 26 日至 3 月 30 日進行，調查 10,020 家公司，以下為日本央行經濟信心報告的《短觀》大綱：

分為製造業及非製造業兩塊。製造業普片信心未達預期。而非製造業除了中小型企業的 IT 及通訊領域外，也都未達市場預期。

大型製造業及非製造業對於前景都較上一季有所下滑。

所有行業的大型企業表示，都計劃在 2019 年 3 月前的一年內將固定投資提高 2.3%，較預期的 1% 多。

日本製造業 + 非製造業每年信心波動 / 圖：日央行

日元第一季的大幅升值，雖然削減了出口的利潤，但各大型企業都還是打算提升資本支出。《彭博》認為，持續升值的日元可能阻礙今年日企的加薪幅度，傷害日本央行努力消除的通貨緊縮。

彭博經濟學家 Yuki Masujima 寫道，「強勁的日元似乎對日本大型製造商的信心產生了一點小小的影響。但是，對於經濟佔額較大的小企業來說，穩定的數據代表經濟穩健，對於國內商業環境還是發出了良好的信息」。

美國美林 (BAC-US) 日本經濟學家 Izumi Devalier 說道，「我認為這實際上是一個非常好的短觀結果，並帶來了很多積極因素」。而除了日元升值外，華盛頓方面的保護主義也有所影響，使企業們並沒有像 3 個月前那樣感到樂觀。對於持續投資的日企，Devalier 表示樂觀，而除非出現一些評級降級風險，在未來幾個季度將有助於經濟。

瑞信集團 (CS-US) 經濟學家 Takashi Shiono 提道，「日本公司已經變得很謹慎，他們仍在看跌日元（較當前水平），因此我認為市場情緒有進一步下降的空間」。Shiono 很難想像日本工資增長會強勁。

大型製造商預計在 2019 年 3 月結束的財政年度裡，日元匯率將達到每 1 美元兌 109.66 日元。