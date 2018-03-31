分析師小心！歐洲監管新規重創全球股票研究行業

摘要：歐洲里程碑式的監管新規 MiFID 實施以來，股票研究行業嘗盡了苦頭，個別專營股票研究的機構甚至遭遇收入年增率縮水 60% 的「滑鐵盧」。優勝劣汰的殘酷時刻已經來臨了！

隨著歐洲資管新規 MiFID 塵埃落定，股票研究行業遭到了不小的衝擊。

根據諮詢公司 Oliver Wyman 數據，2018 年目前為止，處於第一梯隊的大型國際投行的股票研究收入重度受挫，年增率下降 10% 至 30%；大型投行以外的股票研究機構更「慘」，甚至有該項收入年增率降幅高達 60% 的案例。

值得注意的是，對於專業型股票研究機構和部分歐洲本土機構，由於收入來源較為單一，股票研究收入受到最大衝擊；而另一方面，一些精品投行因勢利導，憑藉其拳頭產品實現業績的彎道超越，該項收入甚至超過國際投行中的第一梯隊。

新規落地

2018 年 1 月 3 日生效的 MiFID 要求，交易傭金和研究費用將實現解綁。這就意味著，買方投資經理需要在交易傭金之外單獨支付股票研究報告的費用，而這部分增量費用又無法轉嫁給買方的客戶。

與此同時，自 2008 年以來，全球範圍內的買方預算出現持續收緊趨勢。

因此，在選擇股票研究產品或服務方面，買方投資經理更傾向於去粗存精、擇優而從。摩根大通大類資產和財富管理部門主管 Mary Erdoes 稱，

過去我需要對接 10 個研究員，這在未來將不會發生。現在，我只會選擇最優秀的 5 個人。

大禍臨頭？

一般來說，股票研究部門本身不是整個金融行業的利潤中心，但是股票研究對於交易、對沖基金、衍生品等業務具有拉動作用。金融研究公司 Autonomous 的 CEO Erick Davis 稱，如果將全球股票市場和資本市場聯繫起來看，研究部門間接產生的收入將超過 1 兆美元。

然而，根據公司 Oliver Wyman 的數據，在全球金融行業中股票相關業務年度產值約 6000 億美元，股票研究年度產值僅約 50 億美元。因此，國際投行應該放眼全局，而不是拘泥於一城一池。Oliver Wyman 合夥人 Michael Turner 稱，

這很糟糕，但不是災難。考慮到股票研究收入的比重，我們預期受到的影響是有限的。對於國際性銀行來說尤其如此。

但有兩類機構處境更為兇險，可能會在行業「墊底」。第一類是第一梯隊以外的國際投行，第二類是歐洲本土機構或缺乏優質服務的專業研究機構。

對於後者，Oliver Wyman 合夥人 Michael Turner 稱：

收入降幅超過 40% 的專業型研究機構，將在今年年底陷入苦戰。

裁員風暴？

歐洲資管新規落地，買方預算年年趨緊，行研收入重度受挫，種種不利因素會引發輪裁員風暴麼？

就目前來說，即便股票研究收入如此不堪，大規模裁員現象仍未出現。但是，據 Business Insider 引述一名頂級股票研究公司獵頭稱，這種局面可能在今年第第三季發生變化。

即便如此，優秀的研究員可以高枕無憂，他們不僅不會失去工作，而且會備受青睞。最優秀的那些人，在哪裡都不容易被淘汰，各行各業都一樣。一位國際銀行研究主管對財經部落格 Business Insider 稱，行業內將再現對於頂尖人才的爭搶風潮。

『新聞來源／華爾街見聞』