南韓3月製造業活動跌入萎縮 創8個月來新低

最新調查數據指出，韓國 3 月製造業活動，出現今年來首度萎縮，主因為海內外新訂單下滑，以及整體產出減少。

日經 / Markit 韓國 3 月製造業採購經理人指數（PMI）從 2 月的 50.3 降至 49.1，回落至 50 景氣榮枯線以下，並創下 8 個月來新低。

南韓製造業 PMI 走勢圖 圖片來源：Markit

報告分析，韓國 3 月新訂單終止連續 9 個月成長態勢，並創下去年 3 月以來最大跌幅，導致製造業景氣惡化，促使企業減少產出，也反映中印日美需求減弱。



報告另指出，韓國出口受韓元強勢衝擊，導致國際競爭力下滑；雖然就業再度成長，但幅度不大，以致部分製造商受到勞動成本增加影響，而削減員工人數。

此外，韓國產業通商資源部周日（1 日）公布出口數據，受惠於半導體與電腦需求強勁，3 月出口年增 6.1％至 516 億美元，雖為連續第 17 個月增長，不過卻低於市場預期的 7.5％增幅。

在此同時，韓國 3 月進口也攀升 5％至 447 億美元，不過該數據也遜於市場預期的 6.2％成長幅度。

這也使得韓國 3 月貿易順差達 69 億美元、創下紀錄新高，高出前 1 個月的 32 億美元。但專家表示，雖韓國出口可能維持個位數擴張趨勢，但受到全球貿易戰威脅，韓國出口前景正蒙上陰影。