東芝半導體出售案未能於期限前完成 至少再延1個月

東芝半導體業務出售案，已經讓投資人等了一年多，而最新的進展是－投資人還要再等上一段時間。

據《彭博》報導，東芝周五表示，已無法按原定截止日，完成 2 兆日元 (約 190 億美元) 的出售案，這個案子還要至少再延後 1 個月。

東芝原本已和 Bain Capital 主導的團隊達成協議，但到目前為止，仍未能通過中國監管機構的審批，他們還在權衡這筆交易對這個全球最大半導體市場的影響。依據協議條款，新的截止日期為 5 月 1 日，東芝必須在 4 月 13 日前，取得監管機構的批准。

東芝由於先前的核能併購業務，造成公司數 10 億美元的虧損，以及「資不抵債」的結果。因此在 2017 年，分拆記憶體晶片部門銷售。如果銷售給 Bain 的交易失敗，東芝至少有 3 個選項可行：重新協商更高價的條件、將記憶晶片業務公開上市，或者繼續保留這個部門。

Ace Research Institute 分析師 Hideki Yasuda 表示，多數投資人都認為，這筆交易最終會獲通過。不過要是未能達成，對東芝來說也不是什麼真正的利空。

據稱，中國商務部的官員擔心貝恩集團旗下 SK 海力士公司的角色，這也是當初這筆交易有所反覆的理由。知情人士說，海力士可能最終占有重要的股權，從而鞏固在產業的頂級實力。商務部可能提出附加條件，如要求東芝凍結價格，或是要將固態硬碟 (SSD) 與晶片業務分拆。

東芝在先前與 Bain 團隊達成協議時仍急需資金，以避免被下市。不過現在情況有所不同，東芝靠著出售 4100 億日元核能資產與增發 6000 億日元的股票，增加了足夠資產。儲存晶片業務現在也變得更具價值，上半財年的營運收入達到 2050 億日元，占公司營收的 90%。

