陸A50盤中破年線.. 美、巴貿易談判 傳要求「防堵」中國

《路透社》報導，週三 (28 日) 知情人士向《路透社》透露，美國在週二 (27 日) 一場與巴西政府針對鋼鐵、鋁等關稅協商的會議上，要求巴西政府確保中國鋼鐵不會透過巴西，進入美國市場，再度顯示美國加徵鋼鐵、鋁關稅的背後目標，就是衝著中國而來。
此前美國政府已經宣布，將把巴西從美國的加稅名單中剔除，但是美方要求，巴西必須採取措施，確保中國鋼鐵不會乘著巴西渠道，進入美國。
據此前市場調研機構 IHS 統計，目前美國的前十大鋼鐵進口國分別為：加拿大、巴西、南韓、墨西哥、俄羅斯、土耳其、日本、台灣、德國、印度等，由於巴西身處美國第二大鋼鐵進口國，進口規模龐大，故美方擔憂中國鋼鐵可能經由巴西，進入美國市場。
市場分析師直言，美國的主要鋼鐵、鋁進口國，大都已獲得白宮的關稅豁免，顯示以川普 (Donald Trump) 為首的白宮政府發起的貿易戰，背後只有一個目標，那就是「中國」。
據日前美國「301 調查」結果顯示，美方認定中國已嚴重侵犯到美國的知識產權，構成對美國利益威脅與安全威脅，而川普更依據「301 調查」之結果，宣布將對中國規模 600 億美元之陸製產品，課以重稅，這其中包含了大量的科技產品。
美方貿易代表 Robert Lighthizer 週三 (28 日) 進一步指出，美方將開放 60 天的諮商期，來與企業和中方進行溝通，估計在六月之前不會對中國加徵關稅。
受到貿易戰的壓力影響，陸股表現仍然較為弱勢，甚至週四 (29 日) 上證 A50 指數盤中更一度跌破年線，來到 2657.49 點，創下逾半年來新低，隨後買盤湧入，力守年線。
市場分析師認為，美中貿易戰目前仍有 60 天的諮商期，其實仍有相當大的轉機，美中雙方可以避免貿易戰之發生，並且以陸股 A50 指數跌至年線來看，估計年線附近出現支撐，是可以期待。
分析師表示，上證 A50 指數主要的成分股還是以金融、地產和藍籌績優股為主，故短線上受到政治壓力的紛擾影響，但是基本面仍然看好，故年線附近位置，指數確實可能出現反彈。