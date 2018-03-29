陸A50盤中破年線.. 美、巴貿易談判 傳要求「防堵」中國

《路透社》報導，週三 (28 日) 知情人士向《路透社》透露，美國在週二 (27 日) 一場與巴西政府針對鋼鐵、鋁等關稅協商的會議上，要求巴西政府確保中國鋼鐵不會透過巴西，進入美國市場，再度顯示美國加徵鋼鐵、鋁關稅的背後目標，就是衝著中國而來。

此前美國政府已經宣布，將把巴西從美國的加稅名單中剔除，但是美方要求，巴西必須採取措施，確保中國鋼鐵不會乘著巴西渠道，進入美國。

據此前市場調研機構 IHS 統計，目前美國的前十大鋼鐵進口國分別為：加拿大、巴西、南韓、墨西哥、俄羅斯、土耳其、日本、台灣、德國、印度等，由於巴西身處美國第二大鋼鐵進口國，進口規模龐大，故美方擔憂中國鋼鐵可能經由巴西，進入美國市場。

美國前十大鋼鐵進口國 圖片來源：IHS Global Trade Atlas

市場分析師直言，美國的主要鋼鐵、鋁進口國，大都已獲得白宮的關稅豁免，顯示以川普 (Donald Trump) 為首的白宮政府發起的貿易戰，背後只有一個目標，那就是「中國」。

據日前美國「301 調查」結果顯示，美方認定中國已嚴重侵犯到美國的知識產權，構成對美國利益威脅與安全威脅，而川普更依據「301 調查」之結果，宣布將對中國規模 600 億美元之陸製產品，課以重稅，這其中包含了大量的科技產品。

美方貿易代表 Robert Lighthizer 週三 (28 日) 進一步指出，美方將開放 60 天的諮商期，來與企業和中方進行溝通，估計在六月之前不會對中國加徵關稅。

受到貿易戰的壓力影響，陸股表現仍然較為弱勢，甚至週四 (29 日) 上證 A50 指數盤中更一度跌破年線，來到 2657.49 點，創下逾半年來新低，隨後買盤湧入，力守年線。

上證 50 參考指數 圖片來源：Sina

市場分析師認為，美中貿易戰目前仍有 60 天的諮商期，其實仍有相當大的轉機，美中雙方可以避免貿易戰之發生，並且以陸股 A50 指數跌至年線來看，估計年線附近出現支撐，是可以期待。

分析師表示，上證 A50 指數主要的成分股還是以金融、地產和藍籌績優股為主，故短線上受到政治壓力的紛擾影響，但是基本面仍然看好，故年線附近位置，指數確實可能出現反彈。