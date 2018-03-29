貿易戰後 金融壓力指數成關鍵 投資重股債靈活轉換

全球貿易戰再度讓全球投資市場上沖下洗，但富國銀行分析師反倒指出這波拉回是逢低進場好時機。儘管貿易戰爆發的機率低，但現階段投資市場隱含的風險漸增，包括美國升息讓美元借貸成本增加，進而影響全球金融壓力變化，建議投資人要緊盯金融壓力指數，一旦變化過大，投資布局上的股、債靈活轉換將是因應的最佳方法。



鉅亨基金交易平台指出，隨著美國國內聯邦基金利率不斷升高，加上減稅案於國會闖關成功後，過去美國企業存放於海外的大量資金開始回流美國，都令海外美元融資成本不斷升高。

值得一提的是，近期 LIBOR 與 OIS 間利差快速竄升，該利差往往被視為全球銀行同業間借款意願的變化，利差擴大意味銀行風險接受度下降，借款給其他銀行的意願變低，如今利差已經創下 2009 年以來新高，全球金融壓力很可能跟隨走高。

鉅亨基金交易平台表示，從衡量經濟數據好壞的花旗驚奇指數編纂以來，全球金融壓力與全球經濟數據變化息息相關。當全球金融環境更寬鬆時，全球經濟數據往往跟隨轉佳，但目前全球金融壓力指數可能跟隨美元融資成本增加而快速上升，加上花旗驚奇指數早已受到寒冬影響而下降，全球景氣面臨更高的不確定性。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪指出，金融壓力變化不只與全球經濟息息相關，對股市及其他資產也有重大影響。從 2000 年以來，當全球金融壓力指數大於 0，且未來半年金融壓力指數繼續升高時，全球股市普遍表現不佳。而全球金融壓力指數剛於 3 月 22 日轉正，建議投資人密切注意全球金融壓力指數變化，若指數繼續快速升高，全球股市、高收益債券及新興市場債券等資產都面臨風險。

朱挺豪認為，對基金的投資人來說，資產配置一直是投資布局的準則，尤其當前全球正面臨諸多不確定性的情況下，投資更須謹慎。從目前情況來看，若未來半年金融壓力指數升高超過 1，各類資產都面臨大幅修正的風險，只有政府公債可抵抗震盪。但考量到目前美國升息速度依然緩慢，加上歐日央行仍未退出寬鬆政策，金融壓力指數進一步大幅升高機率偏低，建議投資人酌量配置含政府公債或投資級債券基金，以因應可能出現的市場震盪。



